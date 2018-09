Parma-Juventus | Diletta Leotta show | il VIDEO esilarante | tifosi scatenati ...

Juventus - Bonucci sorride dopo la vittoria sul Parma : “obiettivo centrato - adesso sotto con la Nazionale” : Con un messaggio lanciato tramite i propri profili social, il difensore della Juve ha espresso la propria soddisfazione per la vittoria sul Parma “Era importante arrivare alla sosta con 9 punti. Obiettivo centrato. adesso si va in Nazionale per iniziare questa nuova Nations League“. Così il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha commentato su twitter la vittoria dei bianconeri contro il Parma, la terza su altrettante ...

Juventus - Allegri : "Cristiano Ronaldo - momento no"/ Ultime notizie - 1-2 sul Parma : "Può giocare con Dybala" : Juventus, Allegri: "Cristiano Ronaldo, momento no". Ultime notizie, il tecnico bianconero ha parlato dopo il 1-2 sul Parma: "CR7 può giocare con Dybala"(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 09:21:00 GMT)

VIDEO/ Parma-Juventus (1-2) : Oppini scatenato! Highlights e gol della partita (Serie A 3^ giornata) : VIDEO Parma Juventus (1-2): Highlights e gol della partita del Tardini, valida per la 3^ giornata di Serie A. Mandzukic e Matuidi portano i bianconeri a nove punti in classifica.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 08:47:00 GMT)

Il Parma ci prova ma la Juventus passa 1-2 al Tardini - LA CRONACA : L'articolo Il Parma ci prova ma la Juventus passa 1-2 al Tardini - LA CRONACA sembra essere il primo su ilParmense.net....

Parma-Juventus - questa sera diretta su Dazn : molti assenti per i ducali : questa sera alle ore 20.30 va in scena un'altra imperdibile partita della terza giornata [VIDEO] di Serie A: Parma-Juventus. I campioni d'Italia in carica sfideranno all'Ennio Tardini la neo-promossa squadra parmense. Sara' Daniele Doveri della sezione di Roma 1 ad arbitrare questa sfida. Lo stadio è sold-out da diversi giorni, si prevede che sara' un match spettacolare in cui forse potrebbe arrivare l'attesissimo primo gol di Cristiano Ronaldo ...

Parma-Juventus : Cronaca - Tabellino - Foto Esclusive e Video Highlights : Squadre in campo al Tardini. La squadra di Allegri si presenta al Tardini di Parma con gli stessi interpreti , 4-3-3, che hanno battuto la Lazio una settimana fa, unica variante è Cuadrado terzino al ...

Serie A Parma-Juventus 1-2 - il tabellino : PARMA - La Juventus batte in trasferta il Parma 2-1. Bianconeri subito in rete con Mandzukic , pareggio prima dell'intervallo con Gervinho . Nella ripresa è Matuidi a mettere il pallone decisivo alle ...

Calcio : Parma-Juventus 1-2 : ANSA, - ROMA, 1 SET - La Juventus ha battuto il Parma 2-1 nell'anticipo serale della 3/a giornata. In attesa che CR7 trovi la via del gol i bianconeri proseguono come se nulla fosse la loro marcia a ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Orgoglioso di questa prestazione contro la Juventus» : Numeri e statistiche La cronaca Serie A Parma D'Aversa Juventus Tutte le notizie di Parma Per approfondire

Juventus - almeno uno tra Dybala e Douglas Costa deve giocare sempre : Parma - Gervinho è impressionante : E’ andato in scena il secondo anticipo del sabato valido per la terza giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Parma e Juventus che hanno dato vita ad una partita emozionante. La squadra di Allegri subito in vantaggio con Mandzukic, pareggio firmato da Gervinho e nella ripresa rete decisiva da parte di Matuidi. La gara di oggi ha dato importanti indicazione ad Allegri, soprattutto per l’attacco. Mandzukic è ...

