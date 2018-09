Papa | Siria; rischio catastrofe umanitaria | salvare civili

SIRIA - APPELLO Papa FRANCESCO : “STOP A CATASTROFE UMANITARIA”/ Ultime notizie - il dramma da Idlib a Damasco : SIRIA, esplosioni in aeroporto militare di Damasco. Ultime notizie: missili israeliani o incidente? E’ giallo attorno alle due forti detonazioni: APPELLO di PAPA FRANCESCO per la pace(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Papa : in Siria rischio catastrofe umanitaria - appello per dialogo : Roma, 2 set., askanews, - "Spirano ancora venti di guerra e giungono notizie inquietanti sui rischi di una possibile catastrofe umanitaria in Siria, nella Provincia di Idlib. Rinnovo il mio accorato ...

