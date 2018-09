Papa | in Siria rischio catastrofe umanitaria | appello per dialogo

Papa Francesco : 'Rischio di catastrofe umanitaria in Siria' : Roma, 2 set., askanews, - 'Spirano ancora venti di guerra e giungono notizie inquietanti sui rischi di una possibile catastrofe umanitaria in Siria, nella Provincia di Idlib. Rinnovo il mio accorato ...

Il Papa : rischio catastrofe in Siria : 12.22 "Spirano ancora venti di guerra e giungono notizie di una possibile catastrofe umanitaria in Siria, nella provincia di Idlib". Così all'Angelus Papa Francesco, che ha rinnovato il suo "accorato appello alla comunità internazionale e a tutti gli attori coinvolti ad avvalersi degli strumenti della diplomazia, del dialogo e dei negoziati, nel rispetto del diritto umanitario internazionale e per salvaguardare le vite dei civili".