Papa Francesco | ' Rischio di catastrofe umanitaria in Siria'

Papa Francesco : "Salvaguardare chi rischia la vita sulle onde in cerca di un futuro" : Il Pontefice ha rivolto una vera e propria preghiera per il dramma che riguarda l 'immigrazione : 'Chiediamo al Signore e a chi svolge l'alto servizio della politica che le questioni più delicate ...

Papa Francesco : "Salvaguardare chi rischia la vita ?sulle onde in cerca di un futuro” : Papa Francesco con un messaggio per la chiusura della "Giornata di preghiera per la cura del creato" di fatto torna a parlare dei migranti e lo fa parlando della acque, quelle del mare, che rappresentano i confini tra i popoli: "Preghiamo affinchè le acque non siano segno di separazione tra i popoli, ma di incontro per la comunità umana. Preghiamo perchè sia salvaguardato chi rischia la vita sulle onde in cerca di un futuro migliore".Il ...

Papa Francesco : la politica sia responsabile verso migranti e clima - : Il Pontefice, nel suo messaggio per la Giornata Mondiale di preghiera per la cura del creato, esorta a salvaguardare chi rischia la vita in mare. Moniti anche contro la privatizzazione dell'acqua e l'...

Papa Francesco : messaggio Giornata mondiale del creato. "Sia salvaguardato chi rischia la vita sulle onde in cerca di un futuro migliore" : "Chiediamo al Signore e a chi svolge l'alto servizio della politica si legge nel testo che le questioni più delicate della nostra epoca, come quelle legate alle migrazioni, ai cambiamenti climatici, ...

Scandalo abusi sessuali : la Chiesa pakistana sostiene Papa Francesco : Il mondo non può guidare la Chiesa secondo i propri progetti terreni'. Il commento si inserisce nella diatriba che sta dividendo la Chiesa in seguito alla pubblicazione di una lettera di 11 pagine ...

I cattolici conservatori americani all'attacco di Papa Francesco : Dietro l'attacco di monsignor Viganò c'è l'influenza delle componenti ecclesiali più tradizionaliste, della destra nazionalista e degli estremisti pro-life

Papa Francesco - omosessualità e psichiatria. Cosa farei se uno dei miei figli fosse gay : Cosa faresti se tuo figlio fosse gay? La domanda che di recente un giornalista ha rivolto a Papa Bergoglio, chiedendogli Cosa consigliare a un genitore che scopre di avere un figlio gay, non è affatto sciocca. Non lo è perché arriva sempre, nella vita di un genitore, il momento in cui qualcuno te lo chiedi o in cui l’argomento viene a galla. Non lo è perché, per quanto ognuno di noi possa essere illuminato e progressista, in molti abbiamo ...

MotoGp - incontro con Papa Francesco per i piloti : TORINO - Per alcuni piloti sarà l'occasione per un appuntamento da ricordare a lungo, nella settimana che precede il GP di Misano. Mercoledì 5 settembre è in programma l'incontro con Papa Francesco in ...

MotoGp - i piloti da Papa Francesco : ROMA - Nella settimana che precede il GP di Misano, per alcuni piloti sarà l'occasione per un appuntamento da ricordare a lungo. Mercoledì 5 settembre è in programma l'incontro con Papa Francesco in ...

Ecco che cosa ha detto mons. Viganò dopo la pubblicazione del suo dossier contro Papa Francesco : Per la cronaca, va ricordato anche per chi non ne fosse a conoscenza, ma non è certo un segreto visto che è lo stesso diretto interessato che lo ha ripetuto più volte, Aldo Maria Valli è tra coloro ...

Piloti in visita al Vaticano : da Marquez ad Ezpeleta - Papa Francesco accoglie la MotoGp : Marquez ed altri pilota da Papa Francesco con Malagò il 5 settembre. Ci saranno anche anche Iannone, Petrucci, Miller e il capo della Dorna Ezpeleta Mercoledì 5 settembre, nella settimana del Gran Premio di San Marino, una delegazione della MotoGp visiterà il Vaticano e sarà accolta da Papa Francesco. È la prima volta che il campionato del mondo delle due ruote sarà ospite del Pontefice, che accoglierà alcuni Piloti, team manager e Carmelo ...

Viganò e le accuse a Papa Francesco/ Gänswein : “Nessuna conferma da Benedetto XVI - è solo fake news” : L'assistente personale del Papa emerito scende in campo smentendo che Ratzinger abbia letto il rapporto Viganò, che ha comunque definito solo fake news(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 11:10:00 GMT)

Progressisti e ratzingeriani delusi : ecco chi sono tutti i «nemici» di Papa Francesco : Il caso dell'arcivescovo Viganò, l'ex nunzio negli Stati Uniti in pensione che accusa il papa di avere coperto l'ex cardinale di Washington McCarrick, accusato di abusi sessuali,...

Caso Viganò - ora anche i sostenitori di Francesco vogliono chiarezza. Il Papa sapeva o no? : Massima confusione dentro la Chiesa e fuori. L’Ansa diffonde la notizia, attribuita a stretti collaboratori Papali, che Francesco è “amareggiato ma non pensa alle dimissioni”. Per il Vaticano, un autogol clamoroso in termini di comunicazione. A ridosso l’Avvenire, giornale della Cei, smentisce furiosamente: “Non è amareggiato, lavora come sempre, è una non notizia, una macchinazione”. Così avrebbero assicurate “accreditate fonti ...