Papa Francesco | nuovo attacco di Viganò | “Negli Usa incontrò funzionaria che rifiutava

Papa Francesco - appello per la Siria : “fermare catastrofe umanitaria”/ Ultime notizie - imminente attacco Idlib : Siria, esplosioni in aeroporto militare di Damasco. Ultime notizie: missili israeliani o incidente? E’ giallo attorno alle due forti detonazioni: appello di Papa Francesco per la pace(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 18:06:00 GMT)

Vaticano - Papa Francesco attaccato ancora da Viganò : “Bergoglio non dice la verità” : L'ex nunzio apostolico a Washington, Carlo Maria Viganò, torna ad attaccare Papa Francesco. Lo fa tirando in ballo la vicenda di Kim Davis, una funzionaria anti gay che nel 2015 venne condannata per obiezione di coscienza e che poco dopo ebbe un colloquio privato con Bergoglio: "Il Vaticano mentì".Continua a leggere

[L'analisi] La risposta di Papa Francesco alle accuse di Viganò : "Ipocrita" : Francesco non ha ancora mai nominato pubblicamente il nome del nunzio emerito Carlo Maria Viganò ora in pensione che ne ha chiesto in maniera perentoria e determinata le dimissioni, ma oggi gli ...

Papa Francesco : la fede è amore verso Dio e il prossimo : 'Non lasciarsi contaminare da questo mondo', ha detto ancora, 'non vuol dire isolarsi e chiudersi alla realtà. Anche qui, non dev'essere un atteggiamento esteriore ma interiore, di sostanza: ...

Siria - l'appello di Papa Francesco : "Fermare la catastrofe umanitaria" : Per il Papa, "non lasciarsi contaminare da questo mondo" non vuol dire isolarsi e chiudersi alla realtà. Anche qui - ha ammonito Francesco - non dev'essere un atteggiamento esteriore ma interiore, di ...

Papa Francesco : 'Rischio di catastrofe umanitaria in Siria' : Roma, 2 set., askanews, - 'Spirano ancora venti di guerra e giungono notizie inquietanti sui rischi di una possibile catastrofe umanitaria in Siria, nella Provincia di Idlib. Rinnovo il mio accorato ...

Papa Francesco : "Salvaguardare chi rischia la vita sulle onde in cerca di un futuro" : Il Pontefice ha rivolto una vera e propria preghiera per il dramma che riguarda l 'immigrazione : 'Chiediamo al Signore e a chi svolge l'alto servizio della politica che le questioni più delicate ...

Papa Francesco : "Salvaguardare chi rischia la vita ?sulle onde in cerca di un futuro” : Papa Francesco con un messaggio per la chiusura della "Giornata di preghiera per la cura del creato" di fatto torna a parlare dei migranti e lo fa parlando della acque, quelle del mare, che rappresentano i confini tra i popoli: "Preghiamo affinchè le acque non siano segno di separazione tra i popoli, ma di incontro per la comunità umana. Preghiamo perchè sia salvaguardato chi rischia la vita sulle onde in cerca di un futuro migliore".Il ...

Papa Francesco : la politica sia responsabile verso migranti e clima - : Il Pontefice, nel suo messaggio per la Giornata Mondiale di preghiera per la cura del creato, esorta a salvaguardare chi rischia la vita in mare. Moniti anche contro la privatizzazione dell'acqua e l'...

Papa Francesco : messaggio Giornata mondiale del creato. "Sia salvaguardato chi rischia la vita sulle onde in cerca di un futuro migliore" : "Chiediamo al Signore e a chi svolge l'alto servizio della politica si legge nel testo che le questioni più delicate della nostra epoca, come quelle legate alle migrazioni, ai cambiamenti climatici, ...

Scandalo abusi sessuali : la Chiesa pakistana sostiene Papa Francesco : Il mondo non può guidare la Chiesa secondo i propri progetti terreni'. Il commento si inserisce nella diatriba che sta dividendo la Chiesa in seguito alla pubblicazione di una lettera di 11 pagine ...

I cattolici conservatori americani all'attacco di Papa Francesco : Dietro l'attacco di monsignor Viganò c'è l'influenza delle componenti ecclesiali più tradizionaliste, della destra nazionalista e degli estremisti pro-life

Papa Francesco - omosessualità e psichiatria. Cosa farei se uno dei miei figli fosse gay : Cosa faresti se tuo figlio fosse gay? La domanda che di recente un giornalista ha rivolto a Papa Bergoglio, chiedendogli Cosa consigliare a un genitore che scopre di avere un figlio gay, non è affatto sciocca. Non lo è perché arriva sempre, nella vita di un genitore, il momento in cui qualcuno te lo chiedi o in cui l’argomento viene a galla. Non lo è perché, per quanto ognuno di noi possa essere illuminato e progressista, in molti abbiamo ...