Ospedale del Mare allagato | la solidarietà dei manager della sanità | ' Vile atto di

Si allaga ospedale l'Ospedale del mare di Napoli. De Luca : "È sabotaggio" : "Abbiamo denunciato alla Procura della Repubblica quanto è accaduto stanotte all'ospedale del mare. Ancora un sabotaggio, un'azione premeditata che ha provocato l'allagamento dei locali e dei corridoi di accesso del Triage, quelli che saranno aperti tra pochi giorni, con il nuovo Pronto Soccorso (PSA) del presidio. Riconfermiamo l'apertura del Pronto Soccorso il 15 settembre prossimo". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione ...

Napoli - allagati locali dell’Ospedale del Mare. Dg Asl : “Atto intimidatorio” - De Luca : “Inaugurazione si farà” : Sono stati allagati nella notte i locali sovrastanti il pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, la cui inaugurazione è prevista a metà settembre. La struttura si torva a Ponticelli, nella zona est di Napoli ed Secondo quanto fa sapere Mario Forlenza, direttore generale della Asl Napoli 1, che parla di “Atto intimidatorio“, ignoti “hanno ostruito lo scarico di un lavabo, utilizzando delle guarnizioni in gomma, aprendo l’acqua del ...

Barbara D’Urso finisce in Ospedale : su Instagram la verità dell’incidente : Barbara D’Urso finisce in ospedale e le sue foto col volto insanguinato fanno il giro del web. Ma la presentatrice non ci sta e su Instagram spiega che cosa è realmente accaduto. Barbarella tranquillizza i fan con un lungo posto a commento di un suo selfie sorridente: sta bene e ringrazia tutti per i messaggi di affetto e di apprensione. Poi precisa: Ho solo avuto un trauma toracico durante le riprese, le foto che girano di me con il ...

Barbara D’Urso finisce in Ospedale : incidente sul set della Dottoressa Giò : Barbara D’Urso è finita in ospedale a causa di un incidente sul set de La Dottoressa Giò. Per fortuna non è nulla di grave, come lei stessa ha chiarito sulle Stories di Instagram. L’ultimo giorno di riprese Barbarella è stata ricoverata in codice verde al Policlinico Casilino di Roma, perché – spiega lei – “Ho preso una sorta di cazzottone, non posso raccontare perché, in faccia”. Fortunatamente non si tratta ...

“L’ha gettata nella carrozzina”. Orrore alla fermata del bus : neonata in Ospedale : Stava fumando una sigaretta e, quando l’ha finita, ha gettato la cicca nella carrozzina. Se credete che sia un’immagine choc da film, vi sbagliate. Perché è successo davvero, a una fermata dell’autobus di Edimburgo, lo riporta Daily Record. A raccontare la vicenda è stata la madre della neonata ancora sotto choc per l’accaduto. La pelle della piccola Sophia Harnaman è rimasta bruciata dalla cicca incandescente che è finita nella ...

Prende la droga dello stupro e finisce in Ospedale con 15 uova nel sedere : “Stavo facendo sesso” : I medici sono stati costretti ad un intervento chirurgico d'urgenza su un paziente che deciso di cimentarsi in un gioco di sesso estremo con il suo partner in Olanda dopo aver assunto lo stupefacente con effetti sedativi e anestetici.Continua a leggere