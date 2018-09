Ordine d’arrivo F1 | GP Italia Monza 2018 | risultato e classifica della gara

Ordine d’arrivo F1 - GP Belgio 2018 : risultato e classifica della gara : Il GP del Belgio 2018 ha regalato grandi emozioni, la tappa del Mondiale F1 è stata estremamente spettacolare tra incidenti, grandi sorpassi, manovra al fulmicotone. La lotta tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton non ha deluso le aspettative, il tedesco si è fatto valere nei confronti del britannico e la corsa verso il titolo iridato è entrata nel vivo. Purtroppo Kimi Raikkonen si è dovuto ritirare per una foratura durante il primo giro dopo un ...

Ordine d'arrivo MotoGP - GP Austria 2018 : risultato e classifica della gara : Ordine D'ARRIVO GP Austria 2018 – MotoGP POS # RIDER GAP 1 99 J. LORENZO 26:54.347 2 93 M. MARQUEZ +0.144 3 4 A. DOVIZIOSO +0.847 4 35 C. CRUTCHLOW +6.567 5 9 D. PETRUCCI +7.956 6 42 A. RINS +9.046 7 46 V. ROSSI +12.155 8 53 T. RABAT +12.377 9 26 D. PEDROSA +12.470 10 5 J. ZARCO +15.400

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 : risultato e classifica della gara : Il GP di Repubblica Ceca 2018, tappa del Mondiale MotoGP, ha regalato grandi emozioni. Sul circuito di Brno è andata in scena una gara emozionante e palpitante in cui non sono mancati sorpassi, controsorpassi e duelli al cardiopalma. Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Marc Marquez si sono sfidati curva dopo curvo inscenando uno spettacolo incredibile. Di seguito l’Ordine d’arrivo del GP di Repubblica Ceca, tappa del Mondiale ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Ungheria 2018 : risultato e classifica della gara : Non sono mancate le emozioni nel GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Sul circuito dell’Hungaroring è andato in scena un grande spettacolo come ci si aspettava alla vigilia: la lotta tra Ferrari e Mercedes è entrata nel vivo, il testa a testa tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel ha tenuto banco con Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen protagonisti sul tracciato magiaro. Di seguito l’Ordine d’arrivo del GP di ...

F1 - Ordine d’arrivo GP Germania 2018 : risultato e classifica. Lewis Hamilton vince dopo una grande rimonta. Vettel fuori - Bottas e Raikkonen sul podio : Emozioni a non finire nel GP di Germania di F1. Nella seconda parte di gara è arrivata la pioggia a scombinare i piani e a farne le spese è stato Sebastian Vettel, finito contro le barriere, lasciando strada a Lewis Hamilton, autore di una rimonta pazzesca dalla 14esima posizione e vincitore, anche con un pizzico di fortuna. Sul podio con lui Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. ordine D’ARRIVO DEL GP DI Germania DI F1 1. Lewis Hamilton 2. ...

F1 - Ordine d’arrivo GP Germania 2018 : risultato e classifica : Emozioni a non finire nel GP di Germania di F1. Una gara ribaltata clamorosamente dalla pioggia, che ha scombinato le carte in tavola, tra chi ha montato la gomma da bagnato per poi tornare sui propri passi, e chi è rimasto in pista ma con le difficoltà che ne sono conseguite. A farne le spese è stato Sebastian Vettel, finito contro le barriere e costretto quindi a guardare da spettatore il finale della corsa. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Germania 2018 : risultato e classifica della gara. Marc Marquez trionfa davanti ad un grande Valentino Rossi ed a Maverick Vinales : Marc Marquez conquista la quinta vittoria stagionale, suonando la nona sinfonia sul tracciato del Sachsenring (Germania). Lo spagnolo ha confermato il proprio predominio su questo tracciato, rafforzando la propria leadership in graduatoria generale. Alle sue spalle un grande Valentino Rossi, molto performante quest’oggi, e l’altra Yamaha di Maverick Vinales che completa l’opera per il team di Iwata. Danilo Petrucci conclude in quarta posizione, ...

Tour de France 2018 : Ordine d’arrivo e risultato quinta tappa. Peter Sagan vince a Quimper - battuto Colbrelli. Nibali decimo : Peter Sagan ha vinto la quinta tappa del Tour de France 2018, 204 chilometri da Lorient a Quimper. Il Campione del Mondo si è imposto al termine di una bella volata con Sonny Colbrelli, da annotare il decimo posto di vincenzo Nibali che si è messo in luce sull’ultimo strappo. Tour DE France 2018, quinta TAPPA: ordine D’ARRIVO E CLASSIFICA RANK RIDER RIDER NO. TEAM TIMES GAP B P 1 ...

Tour de France 2018 : Ordine d’arrivo e risultato terza tappa. La BMC vince la cronosquadre sulla Sky - attardata la Bahrain di Nibali : La BMC ha vinto la cronometro a squadre del Tour de France 2018: la Cholet-Cholet ha premiato la formazione statunitense guidata da Richie Porte che si è imposta con quattro secondi di vantaggio sul Team Sky di Chris Froome. Richie Porte recupera così secondi importanti nei confronti di vincenzo Nibali che ha faticato con la sua Bahrain Merida. Maglia gialla a Greg Van Avermaet. Di seguito l’ordine d’arrivo della terza tappa del Tour ...

Tour de France 2018 : Ordine d’arrivo e risultato seconda tappa. Sagan vince in volata e veste la maglia gialla - battuto Colbrelli : Peter Sagan ha vinto la seconda tappa del Tour de France 2018 con una bella volata, riuscendo a rintuzzare il tentativo di rimonta di Sonny Colbrelli. Il Campione del Mondo indossa così anche la maglia gialla. Tutto invariato tra gli uomini di classifica: vincenzo Nibali con 51” su Chris Froome e Richie Porte, Nairo Quintana a 1’15”. Tour DE France 2018: ordine D’ARRIVO seconda TAPPA RANK RIDER RIDER ...

Tour de France 2018 : Ordine d’arrivo e risultato prima tappa. Gavaria in maglia gialla - Nibali guadagna su Froome e Quintana! : Fernando Gaviria ha vinto la prima tappa del Tour de France 2018: l’uomo della Quick Step Fllors si è imposto nella volata in Vandea e ha così potuto indossare l’ambita maglia gialla prevalendo allo sprint nei confronti di Sagan e Kittel. Vincenzo Nibali vola: lo Squalo guadagna 51” su Chris Froome (caduto) e 1’12” su Quintana (foratura). Di seguito l’ordine arrivo della prima tappa del Tour de France ...

