Old Firm | Steven Gerrard ko | derby di Glasgow al Celtic di Rodgers | decisivo l' ex Genoa

Firmato accordo Carabinieri-COldiretti a tutela della filiera agroalimentare e dell’ambiente : Firmato un accordo fra l’Arma dei Carabinieri e la Coldiretti per lottare contro contraffazione e frodi alimentari e promuovere la tracciabilità dei prodotti enogastronomici e di artigianato, le attività di ricerca in campo agricolo e l’educazione ambientale. Questa mattina, presso l’Abbazia di Vallombrosa a Reggello in provincia di Firenze, in occasione delle celebrazioni in onore del patrono dei forestali italiani San Giovanni Gualberto, il ...