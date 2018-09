Oggi ne prende anche da Di Maio

MOggi show sulla Juve e non solo : “che errore prendere Cristiano Ronaldo” : Luciano Moggi non è molto d’accordo con le recenti mosse di calciomercato della Juventus, come ad esempio il colpo Cristiano Ronaldo Luciano Moggi ci ha abituati a dichiarazioni senza peli sulla lingua. Anche stavolta, interpellato dal Corriere dello Sport, l’ex dirigente bianconero ha dato spunti molto interessanti, su tutti quello relativo all’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus: “Come marketing, ...

Luciano MOggi sorprende tutti : “quanto chiasso per CR7 - Maradona era superiore e non ci fu questo baccano” : Luciano Moggi ha parlato dell’arrivo nel nostro campionato di un fenomeno come Cristiano Ronaldo, inferiore a Maradona a detta dell’ex dirigente della Juve Luciano Moggi, attraverso il suo consueto editoriale su Libero, ha parlato dell’impatto di Cristiano Ronaldo sulla Juventus e sulla serie A. Troppo baccano per l’arrivo di CR7 a detta di Moggi: “Aspetti Ronaldo, ma con il Chievo è Bernardeschi che salva la Juve. ...

Softball - Mondiali 2018 : i risultati di Oggi. L’Italia si sblocca. L’Australia sorprende il Canada! : Al quarto giorno dei Mondiali di Softball arriva finalmente la prima vittoria per l’Italia, che oggi ha battuto per 8-0 il Botswana. L’impegno non era proibitivo, contro la Cenerentola del girone, ma per le azzurre il successo è fondamentale per rilanciarsi in ottica qualificazione dopo tre sconfitte consecutive. La Nazionale di Enrico Obletter occupa ora la quinta posizione insieme al Venezuela, oggi sconfitto dalla Cina 6-0. Il ...

Psg - Mbappé si prende la maglia numero 7 del suo idolo Ronaldo. Da Oggi diventa "KM7" : Kylian Mbappé segue le orme del suo campione preferito, Cristiano Ronaldo. In attesa di replicare la sfilza di trofei vinti dal fuoriclasse portoghese, l'attaccante francese fresco campione del mondo si prende il numero di maglia che da sempre identifica Ronaldo: il 7. Quella maglia che fino a pochi anni fa tappezzava le pareti della stanza del piccolo Kylian, da domani finirà sulle sue ...

Chi è Annemiek van Vleuten - la bellissima ciclista olandese che ha fatto un’impresa leggendaria sullo Zoncolan e Oggi si prende il Giro Rosa 2018 [GALLERY] : La straordinaria impresa sullo Zoncolan di Annemiek van Vleuten, regina del Giro Rosa 2018: dalla caduta di incubo a Rio de Janeiro al fantastico successo in Italia Annemiek van Vleuten è una ciclista olandese di 35 anni plurivincitrice internazionale: nel 2016 durante le Olimpiadi di Rio de Janeiro ha tenuto il mondo intero col fiato sospeso per una brutta caduta in cui ha rischiato la vita. Era lanciata verso la vittoria della medaglia ...

In canoa lungo il Tagliamento - ma la piOggia li sorprende : Avevano deciso di percorrere un tratto del Tagliamento , in comune di San Daniele , in canoa e si erano fermati sull' isolotto nell'alveo del fiume, ad Aonedis di Là . Ma il buio e la pioggia li hanno ...

Bianca Atzei - Max Biaggi l’ha distrutta. Ma Oggi si prende la sua rivincita : Bianca Atzei torna a parlare di Max Biaggi e del dolore che ha provato quando è stata lasciata dall’ex motociclista. In un’intervista a DiPiù ha confessato a cuore aperto: “Ho passato mesi difficili, ero distrutta, avevo il viso segnato dal dolore, mi si leggeva in faccia che stavo male“. A peggiorare la situazione anche il modo in cui è se ne è andato: Essere lasciata all’improvviso dal mio fidanzato Max Biaggi, ...

Thailandia - riprende la missione di salvataggio : Oggi “necessario più tempo” - aggiornamenti LIVE [GALLERY] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Thailandia - riprende la missione di salvataggio : Oggi il recupero delle ultime 5 persone - aggiornamenti LIVE [GALLERY] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Iliad Da Oggi Comprende Il Trasferimento Di Chiamata : L’offerta di Iliad si rinnova e da Oggi include il Trasferimento di Chiamata (inoltro di Chiamata). Quanto costa il Trasferimento di Chiamata con Iliad? Da Oggi è gratis Trasferimento o inoltro di Chiamata Iliad: da Oggi è compreso e gratis Breve news per segnalarti che a partire da Oggi, 3 Luglio 2018, l’offerta di Iliad è stata aggiornata […]

Iliad Da Oggi Comprende Il Trasferimento Di Chiamata : L’offerta di Iliad si rinnova e da Oggi include il Trasferimento di Chiamata (inoltro di Chiamata). Quanto costa il Trasferimento di Chiamata con Iliad? Da Oggi è gratis Trasferimento o inoltro di Chiamata Iliad: da Oggi è compreso e gratis Breve news per segnalarti che a partire da Oggi, 3 Luglio 2018, l’offerta di Iliad è stata aggiornata […]

Ultime notizie/ Di Oggi - ultim'ora : Salvini vince su Lifeline - Malta se la prende (28 giugno 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: vittoria italiana su Lifeline. Pronta la delibera per il taglio dei vitalizi. Milan fuori dalle Coppe, Germania dal Mondiale. (28 giugno 2018).(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 05:40:00 GMT)