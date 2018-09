Office 365 modifica condizioni abbonamento … in meglio : Microsoft apporta alcune piccole modifiche a chi sottoscrive un abbonamento ad Office 365 e ne migliora le condizioni. 6 utenti connessi ed installazioni illimitate Office 365 modifica condizioni abbonamento … in meglio Microsoft rimodula l’abbonamento ad Office 365 e dal 2 ottobre 2018 cambiano leggermente le condizioni ma in meglio e non in peggio. Infatti […]

Office 365 Home e Personal : ad ottobre previste delle rimodulazioni (ma in positivo!) : Attraverso un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Microsoft ha annunciato delle rimodulazioni interessanti per gli abbonamenti di Office 365 dedicati al mercato consumer con un vantaggio diretto per gli utenti. Al momento Office 365 Home, al costo di 99 euro annui, offre la possibilità fino a cinque persone di una famiglia l’installazione dei principali programmi (Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote) su un massimo di 10 ...

Microsoft incrementa i costi di Office 365 - Windows 10 e Cloud : Office 365, Windows 10 e i servizi Cloud targati Redmond hanno ricevuto numerosi miglioramenti nell’ultimo periodo ed hanno portato la compagnia a superare l’obettivo dei 100 miliardi di ricavi in un anno fiscale. Adesso però Microsoft non deve solo pensare ai ricavi ma anche ai guadagni ed ecco che, per tale ragione, ha annunciato dei rincari e delle rimodulazioni. Se vi state già allarmando e siete pronti a gridare allo scandalo, ...