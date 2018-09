' O mare mio | terza stagione per Antonino Cannavacciuolo in barca per Nove

Programmi TV di stasera - domenica 2 settembre 2018. Su Nove Antonino Cannavacciuolo con la nuova stagione di ‘O mare mio : Antonino Cannavacciuolo Rai1, ore 21.25: L’Allieva - Replica Fiction di Luca Ribuoli del 2016, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Un segreto non è per sempre: Alice è sospesa fra il bisogno di dire la verità ad Arthur, e quello di assecondare il sentimento per Claudio. Il caso di interdizione di un celebre scrittore richiama intanto l’attenzione dei medici legali. Quello che non so di te: Un transessuale ...

Luigi Mastroianni tronista a Uomini e Donne/ "Mio fratello down mi ha insegnato ad amare" : Luigi Mastroianni è il nuovo tronista di Uomini e Donne. La conferma è arrivata nel pomeriggio, quando il suo profilo Instagram è improvvisamente sparito.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 12:21:00 GMT)

Orban : l'immigrazione si può fermare - Salvini è il mio eroe | Il ministro : no lezioni da Macron : Ampia convergenza tra Budapest e Roma su come gestire i flussi migratori e su come l'Europa debba cambiare linea. Il premier: Salvini non indietreggi. Il leghista: "Macron apra Ventimiglia".

Orban : «Matteo mio eroe - possibile fermare immigrati». Asse con Salvini. Migliaia in piazza a Milano : Incontro a Milano tra Matteo Salvini e Viktor Orban con al centro la questione migranti visto il feeling tra il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese, capofila dell'ala...

Orban : «Matteo mio eroe - possibile fermare immigrati». Asse con Salvini. Migliaia in piazza a Milano : Incontro a Milano tra Matteo Salvini e Viktor Orban con al centro la questione migranti visto il feeling tra il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese, capofila dell'ala...

Milano - Orbán da Salvini : «Matteo è il mio eroe dimostra che i migranti si possono fermare anche via mare» : Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, nel corso della conferenza stampa in Prefettura a Milano dopo l'incontro con il vicepremier Matteo Salvini

Orban : «Salvini è il mio eroe - l'unico che riesce a fermare i migranti» : Incontro a Milano tra Matteo Salvini e Viktor Orban con al centro la questione migranti visto il feeling tra il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese, capofila dell'ala...

Orban : «Salvini è il mio eroe - l'unico che riesce a fermare i migranti» : Incontro a Milano tra Matteo Salvini e Viktor Orban con al centro la questione migranti visto il feeling tra il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese, capofila dell'ala...

Orban a Milano «Salvini il mio eroe l'unico che riesce a fermare i migranti» : Incontro a Milano tra Matteo Salvini e Viktor Orban con al centro la questione migranti visto il feeling tra il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese, capofila dell'ala più dura ...

MotoGp – La riunione in Safety Commission fa discutere - le parole di Capirossi : “Dovi e Tardozzi? Non è compito mio informare - ma…” : Loris Capirossi fa il punto della situazione sulla riunione in Safety Commission di questo pomeriggio a Silverstone, durante la quale è stato deciso di cancellare il Gp della Gran Bretagna Il sabato di qualifica di ieri a Silverstone aveva preannunciato una domenica complicata, caotica e insolita. La gara di MotoGp è stata anticipata dalle 14.00 alle 12.30, a causa delle condizioni meteo avverse in Gran Bretagna, ma la pioggia non ha dato ...

Grottammare - camion prende fuoco in una galleria sulla A14 : danni e disagi alla circolazione : Inferno di fuoco sulla A14 Bologna-Taranto, dove un camion è esploso all'interno della galleria Castello, al chilometro 300, nei pressi di Grottammare: numerosi i danni, almeno 3 i feriti e forti disagi alla circolazione, dal momento che le operazioni di ripristino dureranno tutto il weekend.Continua a leggere

Vincino - la figlia Caterina : “Quella volta che mio padre mi disse di firmare al posto suo” : Addio, Vincino. Amici conoscenti e colleghi lo hanno salutato al Verano: ognuno ha lasciato un personale ricordo. “Mio padre lo conoscevano tutti – ha detto sua figlia Caterina – In privato era esattamente come lo si immagina: chiuso nel suo mondo, a disegnare. Abbiamo viaggiato tanto. Ricordo una in Egitto dopo che andammo a trovare mia sorella. Mi disegnò addosso dei cammelli. Progettavamo insieme giornali, vignette, ...

Ambiente : ogni minuto 1 camion di rifiuti finisce in mare : Il problema del marine litter, cioè dei rifiuti marini, è globale e quanto mai grave. Per ogni minuto che passa, l’equivalente di un camion di rifiuti finisce nei mari e negli oceani del mondo. Quello che resta visibile agli occhi, sulle spiagge e sulla superficie del mare, è pari solo al 15% della mole di rifiuti che giacciono sul fondo del mare. Senza contare i danni economici che il fenomeno del marine litter provoca al comparto ...

Di Maio : "Fermare il dl dignità?Dovranno passare sul mio corpo" : "Chi vuole fermare il dl dignità dovrà passare sul mio corpo": così ha dichiarato il Ministro del Lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio al Mise. "Sta nascendo un decreto dignita' 2.0 ancora piu' forte - ha aggiunto -. Tutto procede secondo cronoprogramma, ritardo e' dovuto a normale dinamica parlamentare". Segui su affaritaliani.it