Nuoro | bimbo annega in piscina Risucchiato da un bocchettone

(Di domenica 2 settembre 2018) Un bambino di 7 anni è mortoto mentre giocava nelladi un hotel a Orosei, nel Nuorese, sulla costa centro orientale della Sardegna.Da quanto si è appreso il piccolo stava giocando con altri bambini nelladella struttura quando, per cause ancora da accertare, il suo corpo è stato visto risalire ed è stato soccorso. Inutili i tentativi di rianimare il, durati circa un'ora, da parte di personale del 118, intervenuto subito sul posto.Secondo quanto riporta l'Unione sarda, il piccolo - figlio di papà sardo e mamma ecuadoregna - avrebbe infilato la mano in undella, rimanendo così incastrato.Al momento sul posto ci sono gli uomini della locale compagnia dei carabinieri che stanno effettuando i primi rilevamenti per accertare quanto è accaduto.Altri casiQuello di Orosei è il terzo caso di morte in vasca che si è verificato quest'estate in ...