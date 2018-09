Nubifragi e allagamenti nel Veronese

Maltempo - Nubifragio lungo la costa a Fermo : allagamenti : Un violento nubifragio si è abbattuto dalle 13:30 sulla costa fermana, causando disagi e allagamenti delle strade e delle abitazioni private. In particolare la situazione è critica a Porto Sant’Elpidio dove la polizia locale è al lavoro per evitare la percorrenza di tratti allagati della Ss16 e di alcuni sottopassi cittadini. Stessa situazione a Porto San Giorgio, mentre a Casabianca di Fermo un’auto e’ rimasta bloccata in un ...

Maltempo - Nubifragi sulla costa in Molise : allagamenti e soccorsi : Violenta ondata di Maltempo sul litorale molisano: molti gli interventi effettuati nel primo pomeriggio dalle squadre vigili del fuoco di Campobasso, Termoli e Santa Croce di Magliano (Campobasso). A Termoli all’inizio del lungomare un’autovettura con una famiglia a bordo e’ stato soccorsa perche’ sommersa dall’acqua. Sempre su viale Cristoforo Colombo un gazebo è volato dai lidi precipitando sull’asfalto ...

Maltempo Sicilia : Nubifragio a Palermo - allagamenti e traffico in tilt : Il Maltempo continua a causare danni e disagi in Sicilia, dove è in vigore l’allerta gialla: notte di lavoro per i vigili del fuoco a Palermo, soprattutto nelle borgate marinare, dove il nubifragio che ieri sera ha colpito la città ha trasformato le strade in fiumi. Invasi dall’acqua negozi, parcheggi e box a Mondello, Sferracavallo e Partanna, e molti residenti sono rimasti bloccati nelle loro abitazioni. Caos viabilità anche lungo ...

Maltempo Sicilia - Nubifragio a Palermo : allagamenti e disagi : Un forte temporale si è abbattuto in serata a Palermo: segnalati disagi, allagamenti e numerose auto in panne. Decine le chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco: le situazioni più critiche lungo la zona costiera a Mondello e Sferracavallo. L'articolo Maltempo Sicilia, nubifragio a Palermo: allagamenti e disagi sembra essere il primo su Meteo Web.

Nubifragio a Roma - allagamenti - giù alberi : ANSA, - Roma, 17 AGO - Nubifragio con forte raffiche di vento nel primo pomeriggio a Roma: in molti quartieri ha grandinato. allagamenti e caduta di rami ed alberi in varie zone della città, dal ...

Maltempo in Molise : allagamenti e smottamenti - Nubifragio a Palata : nubifragio in Molise, a Palata e paesi dell’hinterland costiero con allagamenti e smottamenti sulla Provinciale che da Termoli arriva a Palata ed a Guglionesi (Campobasso): detriti e fango segnalati su molte arterie viarie interne al litorale creando problemi alla viabilità. Numerosi gli interventi per allagamenti anche in scantinati a San Martino in Pensilis (Campobasso), San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) e Guglionesi ...

Maltempo - forte Nubifragio a Matera : allagamenti e disagi : Maltempo, forte nubifragio a Matera: allagamenti e disagi La città della Basilicata nel pomeriggio è stata investita da forti piogge, durate circa due ore, che hanno causato la caduta di alberi e problemi alla circolazione. Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco. Domani allerta arancione su gran parte della ...

