Nick Kyrgios | ' Il colpo di Federer? Irreale! Dovrei imparare da lui'

Caso Kyrgios-Lahyani - Murray prende in giro l’australiano : la risposta social di Nick è pungente [FOTO] : Andy Murray scherza con Kyrgios sul ‘Caso Lahyani’: lo scozzese chiede a Nick di annunciare l’arbitro come nuovo coach, l’australiano gli risponde per le rime Curioso botta e risposta social fra Andy Murray, davvero una macchietta con uno smartphone fra le mani, e Nick Kyrgios, sempre protagonista in episodi come questi. L’argomento? Ovviamente il Caso di presunto coaching che ha coinvolto l’arbitro ...

US Open 2018 : Mohamed Lahyani non sarà sanzionato per il caso del dialogo con Nick Kyrgios : Molto rumore per nulla. Si chiude senza sanzioni la vicenda che ha coinvolto, nella giornata di ieri, il celebre giudice di sedia svedese Mohamed Lahyani e l’australiano Nick Kyrgios durante il match di secondo turno degli US Open che opponeva quest’ultimo al francese Pierre-Hugues Herbert. Il comunicato emesso dal torneo, in particolare, recita quanto segue: “Dopo una globale osservazione condotta dagli ufficiali di gara degli ...

Caso Kyrgios-Lahyani - Nick chiarisce : “ecco cosa mi ha detto! Io nemmeno ho un coach - quindi…” : Il Caso di presunto coaching fatto dall’arbitro Lahyani nei confronti di Nick Kyrgios infiamma gli US Open: il tennista australiano fa chiarezza Episodio incredibile accaduto durante il match degli US Open fra Kyrgios ed Herbert. Mentre il tennista australiano era seduto sulla sedia durante una pausa, intento a fare i suoi soliti ‘capricci’, l’arbitro è sceso dalla sedia andando a parlare con Kyrgios, quasi ‘incoraggiandolo’ a fare ...

Caso Kyrgios-Lahyani – Commento al veleno di Donna Vekic : Nick la attacca e poi cancella il tweet : Donna Vekic commenta con un tweet al veleno l’episodio di presunto coaching fra Kyrgios e l’arbitro Lahyani: il tennista australiano le risponde per le rime, poi si pente e cancella il messaggio L’argomento del giorno degli US Open è quanto accaduto durante il match fra Kyrgios ed Herbert. Mentre Nick era seduto sulla sedia durante un break, intento a fare i suoi soliti ‘capricci’, l’arbitro è sceso dalla sedia andando a ...

Dylan Alcott non ha dubbi : “Kyrgios? Una persona d’oro! Nick è anche più talentuoso di Federer” : La stella paralimpica australiana, Dylan Alcott, ha esaltato il carattere di Kyrgios, definendolo una persona d’oro: in quanto a talento invece, Nick sarebbe anche superiore a Federer Bad boy davanti alle telecamere, a volte un po’ svogliato nel modo di giocare, ma chi lo conosce bene non può che tessere le sue doti, personali e tennistiche. Di chi stiamo parlando? Di Nick Kyrgios ovviamente, uno dei principali talenti del ...