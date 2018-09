Nessuno tocchi Elena Boschi ! Il PD toscano furioso con i colleghi

blogitalia.news

(Di domenica 2 settembre 2018) Un mancato invito alla deputata scatena un putiferio nel Partito Democratico in Toscana. E una tesoriera si dimette per sfregio Mariaè da sempre l’Afrodite del Pd che spesso suo malgrado scatena putiferi ed è ispiratrice di tragedie come la divinità greca in questione. Il pomo della discordia, questa volta, è più prosaicamente un mancato invito alla Festa de l’Unità prevista alle Cascine, in provincia di Firenze, dove l’ex ministra delle riforme ed ex sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio era stata scientificamente esclusa dalla lista dei partecipanti, degli ospiti e dei relatori. Ed era stata la tesoriera del Partito Democratico locale, nonché organizzatrice dell’evento, Lorenza Giani a spiegare il perché: “Abbiamo chiamato tutti i deputati e senatori eletti nei collegi fiorentini e lei è stata eletta in Trentino Alto Adige”. ...