Nera è la notte | dal 2 settembre su Cielo il nuovo ciclo di dieci film noir in prima

Nera è la notte : il ciclo noir di Cielo dal 2 settembre : Nera è la notte è il nuovo ciclo di film di Cielo che andrà in onda ogni domenica dalle 21.15 circa. Il primo appuntamento è il prossimo 2 settembre, per un totale di dieci pellicole a tema noir. Dai killer ai thriller e tanti protagonisti di primo piano come Richard Gere, Keanu Reeves, Robert De Niro, Al Pacino, Eva Mendes e molti altri ancora. Nera è la notte punta dritto al crime e si concluderà il 4 novembre. Nera è la notte: su Cielo i film ...