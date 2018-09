Nel Lazio boom di richieste per la fecondazione eterologa | sono già 200

West Nile - nona vittima in Veneto/ Ultime notizie virus Nilo : in Europa 300 segnalazioni Nell'ultima settimana : West Nile, 12 contagi in Piemonte, sale il numero dei casi registrati. Ultime notizie febbre del Nilo, spunta un altro virus delle zanzare: parliamo dell'Usutu(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 23:05:00 GMT)

West Nile - 300 segnalazioni e 25 morti in Europa Nella settimana tra il 24 e il 30 agosto : Nell’ultima settimana in Europa c’è stato un vero e proprio boom di casi di W est Nile, con oltre 300 segnalazioni tra il 24 e il 30 di agosto quando nell’intero anno ce n’erano stati 410. Secodno il bollettino del Centro europeo di Controllo delle Malattie (Ecdc) a spingere in alto le cifre è proprio l’Italia. Dei 300 contagi dell’ultima settimana 144 sono stati segnalati dal nostro paese, 61 dalla Romania e 41 dalla Grecia. Sempre ...

Lazio - morto Mario Facco : difensore della squadra campione d'Italia Nel 1974 : Lasciato il campo, Facco ha vestito i panni dell'opinionista a Rai Sport e nelle emittenti locali. Da anni viveva a Fregene, sul litorale laziale, dove oggi si è spento dopo una lunga malattia. 'La S.

Sorteggi Europa League 2018-2019 : Milan Nel girone con Olympiacos. Lazio pesca il Marsiglia : Il Milan pesca il Olympiacos nel gruppo F valido per la fase a gironi dell’Europa League. A deciderlo il Sorteggio in corso di svolgimento al Grimaldi Forum di Montecarlo. Prima giornata in programma il 20 settembre, ultima il 13 dicembre. Finale in programma il 29 maggio 2019 a Baku, in Azerbaigian. Questo il quadro complessivo dei 12 gruppi di Europa League 2018-19 stabiliti dal Sorteggio di Montecarlo. GTUPPO A: Bayer Leverkusen (Ger), ...

DIRETTA / Sorteggio UEFA Europa League 2019 streaming video e tv : la Lazio Nel girone H! : DIRETTA Sorteggio Europa League, streaming video e tv: i gironi e le avversarie dele squadre italiane. Venerdì 31 agosto conosceremo la composizione dei 12 gruppi della prima fase(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 13:19:00 GMT)

Pil - Istat conferma : “Nel secondo trimestre crescita rallenta a +0 - 2%”. In agosto inflazione in salita dello 0 - 5% : Nel secondo trimestre 2018 l’economia italiana è cresciuta dello 0,2%. L’Istat, nelle sue stime definitive sui conti economici del periodo aprile-giugno, conferma dunque il rallentamento rispetto al primo trimestre prefigurato nella prima stima. Il dato italiano è identico a quello registrato dalla Francia ma inferiore al +0,5% della Germania e al +0,4% del Regno Unito. L’istituto di statistica ha in compenso rivisto al rialzo la ...

Giappone - l'inflazione impenna ad agosto Nell'area di Tokyo : Teleborsa, - Accelera l'inflazione in Giappone ad agosto . Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo , CPI, dell'area di Tokyo ha registrato un incremento dello 0,5% su ...

Spagna - inflazione stabile Nel mese di agosto : Teleborsa, - L'inflazione dovrebbe esser rimasta sostanzialmente stabile in Spagna ad agosto . Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo, INE,, che ha pubblicato oggi una stima flash, l'...

Teatro - lavoro Nel Lazio con la Compagnia Anonymous : ... Teatro Hamlet e altri in via di definizione, è aperto il casting per Attori e Attrici che diano disponibilità immediata per la prossima stagione teatrale e per le prove di montaggio degli spettacoli ...

Nel Lazio torna la giornata del ciclamino per sostenere la lotta alla sclerodermia : Roma – Il GILS, Gruppo Italiano per la lotta alla sclerodermia, rinnova il suo appuntamento annuale e, da venerdì 28 a domenica 30 settembre, scende in più di 100 piazze italiane per la XXIV giornata del ciclamino. Tre giorni dedicati alla solidarietà in cui volontari, ospedali e medici coloreranno l’Italia con il ciclamino, fiore simbolo dell’Associazione, offerto al pubblico per sostenere la ricerca scientifica sulla Sclerosi ...

Probabili formazioni Juventus-Lazio : dubbi Nell’attacco bianconero - rischia Dybala ma c’è Cristiano Ronaldo : Oggi sabato 25 agosto (ore 18.00) si gioca Juventus-Lazio, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. Partita di cartello all’Allianz Stadium, i bianconeri cercano la seconda vittoria consecutiva dopo quella sofferta ottenuta contro il Chievo mentre i biancocelesti devono riscattare la sconfitta subita contro il Napoli. Max Allegri deve ancora sciogliere qualche dubbio in attacco, Dybala rischia di incominciare ...

Cori di Nero Buono. L’Arte e la Musica Nel Lazio delle Meraviglie : In risposta al bando “Lazio delle Meraviglie”, il Comune di Cori (Latina) ha presentato alla Regione Lazio il progetto inerente

“Ahia - queste sono corna”. Vittoria DegaNello - la rivelazione dopo la rottura con Mattia : Una notizia arrivata pochi giorni fa e che aveva spiazzato i tanti follower di Vittoria Deganello, che avevano scoperto così, grazie alle parole della diretta interessata, che la storia d’amore con Mattia Marciano era arrivata al capolinea. Tra la ragazza e il tronista uscente di Uomini e Donne c’era stata una clamorosa rottura, con l’ex corteggiatrice che non aveva però voluto scender troppo nei dettagli, preferendo ...