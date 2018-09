NBA – Wade come Ginobili? Le ultime sul futuro di ‘Flash’ direttamente da Miami

NBA - Jimmy Butler "ci prova" sui social con Gabrielle Union - Wade risponde per le rime : Bisogna fare sempre molta attenzione ai commenti lasciati sui social, soprattutto quando riguardano amici con cui non sempre conviene prendersi troppa confidenza. Lo scatto "incriminato" questa volta ...

NBA - Dwyane Wade di fronte a un bivio : ritiro o ultimo anno in maglia Heat? : Sono rimasti pochi i giocatori di nome della NBA il cui futuro per il prossimo anno è ancora incerto. Insieme a quelli di Jamal Crawford , l'ultimo anno ai Timberwolves, , due ex Warriors come Nick ...

NBA - Pat Riley aspetta Wade : "Lascio decidere a lui cosa fare" : Il presidente dei Miami Heat ha parlato del futuro della guardia nativa di Chicago che potrebbe anche ritirarsi

Mercato NBA – Bulls su Wade - ma non quelli di Chicago : offerta folle dei cinesi del Zhejiang : Gli Zhejiang Golden Bulls presentano un’offerta irrifiutabile a Dwayne Wade: le sirene cinesi allontanano il numero 3 da Miami Il futuro in NBA di Dwyane Wade é in serio dubbio. Niente ritiro all’orizzonte, non ancora almeno, il Mercato NBA regala a ‘Flash’ un’offerta dalla Cina. Dopo l’offerta dei Xinjiang Flying Tiger, a Wade é stata recapitata quella dei Zhejiang Golden Bulls: un triennale da 25 ...

Mercato NBA – Sirene cinesi per Dwyane Wade : offerta monstre dal Xinjiang Flying Tiger : Dwyane Wade chiuderà la sua carriera in Cina? Il Xinjiang Flying Tiger pronto ad un’offerta impossibile da rifiutare Presi dai grandi nomi che nelle scorse settimane hanno animato il Mercato NBA, c’è il rischio dimenticarsi di un grande giocatore rimasto senza squadra: Dwyane Wade. Il numero 3 che nell’ultima stagione si è diviso fra Cavs (con poca fortuna) e Heat (ritorno certamente più gradito) non ha ancora preso alcuna decisione per il ...

Mercato NBA - un tweet di Kuzma scatena il panico : Wade ai Lakers con LeBron? : Mercato NBA, Dwyane Wade potrebbe sposare il progetto dei Lakers, seguendo dunque l’amico LeBron James a Los Angeles Mercato NBA, un tweet di Kuzma ha letteralmente scatenato il panico tra gli appassionati di basket. Il giovane cestista dei Los Angeles Lakers, ha infatti twittato il “tag” col nome di Dwyane Wade… solo questo, senza alcuna aggiunta, lasciando dunque spazio alla fantasia. L’ipotesi più ...