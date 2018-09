NBA – Infortunio DeMarcus Cousins | coach Steve Kerr analizza il recupero | ecco le

NBA – Continua la maledizione dei rookie dei Sixers! Infortunio per Zaire Smiht : il comunicato ufficiale : Continua la ‘maledizione’ dei rookie in casa Sixers: Infortunio per Zaire Smith, il comunicato ufficiale della franchigia riporta di una frattura al piede Ormai sembra abbastanza chiaro a tutti: i Philadelphia 76ers sono vittima di una maledizione! Da qualche anno a questa parte, i rookie scelti al Draft dai Sixers finiscono per infortunarsi, rimediando lunghi stop che funestano il loro primo anno nella lega. È successo a Joel ...

Mercato NBA – Lakers furiosi con Lonzo Ball! Reso noto un nuovo infortunio : gli Spurs stoppano la trattativa Leonard : Los Angeles Lakers furiosi con Lonzo Ball. Il playmaker giallo-viola ha Reso nota una ricaduta dal precedente infortunio al menisco: gli Spurs fermano la possibile trade di Leonard Ore di grande tensione in casa Lakers. L’arrivo di LeBron James sembrava aver rilanciato le ambizioni della franchigia giallo-viola, candidatasi come una delle principali contender per il titolo, forte dell’appeal del ‘Re’ in grado di attirare diversi free agent ...