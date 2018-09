Napoli travolto dalla Samp | 3-0 a Genova

Attraversa binari in motorino - muore travolto da treno a Napoli : Ha Attraversato i binari con il suo motorino ed è stato investito e ucciso. E' accaduto a Somma Vesuviana, nel Napoletano. Un uomo ha deciso di passare a attraverso la linea ferrata della Circumvesuviana, i treni locali di collegamento tra Napoli e i Comuni alle falde del Vesuvio, in via Costantinopoli. Mentre transitava è sopraggiunto un convoglio che lo ha travolto. I carabinieri sono sul posto per accertamenti e ...