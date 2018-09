Napoli | tornano le notti della movida ed è subito scontro con i residenti del centro

Serie A - il pagellone del calciomercato : Juve al top - tornano grandi le milanesi - deludono Napoli e Bologna : Si è chiuso il calciomercato estivo, con le ultime concitate ore della sessione che hanno visto Torino e Sampdoria mettere a segno colpi importanti per l’annata che inizierà domani Il calciomercato estivo è chiuso. Il gong per la nostra Serie A è arrivato quest’oggi alle 20, una settimana dopo della Premier League ed un po’ prima della Liga che prolungherà sino a fine agosto la sessione. Le squadre del nostro campionato ...

Napoli - fatta per l'allargamento dello scouting : tornano Micheli e Mantovani : Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport , il presidente Aurelio De Laurentiis nelle scorse 24 ore ha raggiunto l'accordo totale con Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani per allargare lo scouting di Cristiano Giuntoli . Ora non resta ...