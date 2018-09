Napoli | omicidio plateale | il killer uccide in strada davanti a tutti

Napoli - in un video l'omicidio di un 38enneMolti assistono - nessuno denuncia : Trapelano le immagini di un omicidio di camorra avvenuto a novembre in pieno centro: la vittima è il 38enne Gennaro Verrano. Secondo quanto emerge dalle immagini, molte persone, soprattutto una decina di donne, avrebbero visto il killer in azione ma nessuno avrebbe aiutato gli inquirenti.

Cosenza. A Napoli si è consegnato il responsabile dell’omicidio di Francesco Augieri : Ha 19 anni il responsabile dell’omicidio di Francesco Augieri, il cosentino di 23 anni accoltellato a morte lo scorso 22

Napoli : sotto casa armati di mazze - raid punitivo contro famiglia di vittima di omicidio : Si sono presentati sotto l'abitazione in scooter, armati di mazze, richiamando l'attenzione urlando e a colpi di clacson, e sono scappati non appena sono arrivate le forze dell'ordine. Ha tutta l'aria ...

Napoli - omicidio al rione Conocal - poi la fuga : fermati due fratelli : I carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di fermo, emesso dalla Dda partenopea nei confronti di due fratelli di Ponticelli già noti alle forze...

Napoli - omicidio al rione Conocal - poi la fuga : fermati due fratelli Incastrati dalle telecamere : I carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di fermo, emesso dalla Dda partenopea nei confronti di due fratelli di Ponticelli già noti alle forze dell'ordine, ...

Omicidio Materazzo : la vittima sapeva tutto - “Luca vuole uccidermi” Un testimone rivela i terribili sospetti dell'ingegnere di Napoli. : Omicidio Materazzo, ultime notizie – Si è tenuta ieri mattina l’ultima udienza a carico di Luca Materazzo per il delitto del fratello Luca. L’ingegnere è stato ucciso nel novembre del 2016 mentre si trovava all’esterno della sua abitazione a Napoli. La Corte d’Assise della città partenopea ha ascoltato un importante testimone, che ha rivelato come Luigi Materazzo fosse consapevole del suo destino prima della ...