Nadal e Thiem ai quarti

US Open 2018 - arrivano gli ottavi di finale. Aprono Nadal e Serena Williams - chiudono Stephens e Del Potro. Thiem-Anderson da seguire : Prima domenica di tennis a Flushing Meadows: iniziano gli ottavi di finale degli US Open, che quest’oggi coinvolgeranno la parte alta del tabellone maschile e di quello femminile. In entrambe le circostanze, sono sopravvissute quasi tutte le teste di serie: all’appello mancano soltanto Jack Sock, uscito al secondo turno, e Simona Halep, fuori subito. I loro giustizieri sono ambedue ancora in corsa. Non capita molto spesso di vedere ...