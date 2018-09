Muore annegato bimbo di 7 anni mentre gioca nella piscina a Orosei | mano incastrata in un

Muore annegato bimbo di 7 anni mentre gioca nella piscina a Orosei : mano infilata in un bocchettone : bimbo di 7 anni Muore annegato in piscina: era residente in Ogliastra ed è morto mentre giocava nella piscina di un hotel a Orosei, sulla costa centro orientale della Sardegna. LEGGI...

Sardegna - bimbo 7 anni Muore annegato nella piscina dell'hotel : E' accaduto in un albergo di Orosei, nel Nuorese. Da accertare le cause dell'annegamento: sul posto carabinieri con pm e medico legale

Si getta nel canale per salvare il cane e Muore annegato sotto gli occhi del figlio di 10 anni : La vittima, 58 anni, è rimasta bloccata coi piedi nel fango nel canale Emiliano Romagnolo a Villafranca di Forlì per recuperare il suo cane da caccia finito in acqua. Il piccolo di 10 anni è corso a lanciare l’allarme, ma purtroppo era già troppo tardi.Continua a leggere

Si tuffa in mare e Muore annegato : Luca era campione di nuoto : Un ragazzo di 20 anni, Luca Giacoletti, ha perso la vita nella zona dell'Addaura, vicino Palermo. Nonostante fosse un...

Castelnuovo don Bosco - 21enne Muore annegato in piscina/ Ultime notizie - non sapeva nuotare : grave l'amica : Castelnuovo don Bosco, 21enne muore annegato in piscina. Ultime notizie Asti, Marco Lipari non sapeva nuotare: grave l'amica che ha tentato di salvarlo(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 10:55:00 GMT)

Chieri. Marco Lipari Muore annegato in una villa a Castelnuovo Don Bosco : Tragico incidente nell’Astigiano. Marco Lipari di 21 anni è morto per annegamento durante un bagno in una piscina, mentre l’amica che ha tentato di salvarlo è ricoverata in gravi condizioni. E’ successo in una villa a Castelnuovo Don Bosco (Asti). La vittima è nativa di Chieri (Torino) e non sapeva nuotare. Era convinto che il livello dell’acqua fosse basso. La ragazza è ricoverata in prognosi riservata.--A nulla sono valsi i tentativi di ...

Russia : cacciatore Muore annegato per prendere anatra - : Un residente del villaggio di Napolnaya Tavla in Mordovia è annegato in uno stagno durante la caccia, mentre cercava di prendere un anatra abbattuta, ha detto il capo regionale del Ministero delle ...

Francia - sepolto per gioco sotto la sabbia : Muore annegato per la marea : Tragedia in Francia dove un ragazzo di 21 anni è morto per un gioco. Come spesso accade in estate, si era sepolto per scherzo sotto la sabbia ma è morto annegato per il sopraggiungere della marea. Il dramma, racconta il sito France Bleu, si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri sulla spiaggia di Barbatre, sull’isola bretone di Noirmoutier. Il giovane aveva scavato la buca proprio nel punto dove sopraggiunge la marea. L’acqua del mare ...

Tragedia sul Brenta - giovane Muore annegato : Sarebbe stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il cadavere del giovane disperso nel fiume Brenta , a Campo san Martino, nel Padovano. I vigili del fuoco intervenuti da Padova con i ...

Usa - tragedia : giovane Muore annegato in sfida a trattenere fiato : Un gioco finito male, quello che ha portato alla morte del 23enne Zack Bunsa, residente a Basling Ridge nel New Jersey, Usa ,. Lo scorso sabato il giovane si trovava in una località nei pressi del ...

Gruppo di amici si sfida a chi resiste di più sott'acqua : 23enne Muore annegato : Un finale tragico, quello di una festa di addio al celibato, in riva al lago Sinclair, nella quale Robert Zachary "Zack" Bunsa, brillante 23enne del New Jersey, è morto annegato mentre giocava con gli amici a "chi resiste di più sott'acqua senza respirare". Lo riporta il DailyMailA partecipare al pericoloso gioco sono stati una quindicina di ragazzi: piano piano, si è assistito alla risalita di quasi tutti. A mancare ...

Sfida a chi trattiene il fiato sott’acqua più a lungo : 23enne Muore annegato : Durante la prova tra amici qualcosa è andato storto e il giovane si è sentito male. Per lunghi minuti però nessuno se ne è accorto così quando il 23enne è stato finalmente recuperato, per lui era ormai troppo tardi.Continua a leggere