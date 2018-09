lastampa

: RT @LaStampa: Motta: “Essere un cantautore non è un’offesa e l’indie non esiste” - benjamindelanty : RT @LaStampa: Motta: “Essere un cantautore non è un’offesa e l’indie non esiste” - cipomore : RT @LaStampa: Motta: “Essere un cantautore non è un’offesa e l’indie non esiste” -

(Di domenica 2 settembre 2018)è uned è fiero di esserlo. Ha già alle spalle una Targa Tenco nel 2016 per la migliore "Opera prima" e nel 2018 per il miglior disco in assoluto. Dopo il tour che lo ha visto ...