MotoGp | Aprilia contesa tra Pernat e Biaggi

MotoGp - Pernat contro Biaggi : duello per l'Aprilia : C'è anche Max Biaggi, che attualmente riveste il ruolo di ambasciatore del marchio nel mondo. Questo compito è un po' stretto al sei volte campione del mondo, che vorrebbe un ruolo più operativo. ...

MotoGp : Aprilia - bagnato spinge Redding : ANSA, - ROMA, 25 AGO - La variabilità meteorologica di Silverstone ha fatto da protagonista nelle qualifiche MotoGp e anche nella precedente FP4, iniziata con pista asciutta. Molte le cadute per l'...

MotoGp - Albesiano spiega lo sfogo di Redding e crede in Iannone : “con lui l’Aprilia alzerà l’asticella” : Romano Albesiano tira le somme di una stagione deludente per l’Aprilia in MotoGp, il direttore tecnico pensa già all’anno prossimo con Andrea Iannone Stagione deludente per l’Aprilia in MotoGp La casa motoristica con in sella Alexis Espargarò e Scott Redding, nell’ultimo appuntamento del Motomondiale, ha mostrato tutti i suoi deficit in tema di gomme ed elettronica, finendo con entrambi i suoi piloti fuori dalla ...

MotoGp – Redding torna sui suoi passi : arrivano le scuse ufficiali all’Aprilia : Scott Redding chiede pubblicamente scusa all’Aprilia dopo il duro sfogo di qualche giorno fa Duro sfogo di Scott Redding, pochi giorni fa, al termine del weekend del Gp d’Austria. Il britannico ci è andato giù pesante, puntando il dito contro il suo team, l’Aprilia (QUI LE SUE PAROLE). Qualche giorno di relax è servito però a Redding per tornare sui suoi passi e chiedere ufficialmente scusa al team. Devo enormi scuse al ...

MotoGp - Biaggi ‘benedice’ il matrimonio tra Aprilia e Iannone : “spero sia amore già dai primi test” : L’ex pilota italiano si è soffermato sull’arrivo di Iannone in Aprilia, auspicando che sbocci l’amore già dai primi test di Valencia “Spero che con Iannone sia amore già dalle prime prove a fine novembre quando proverà la moto e speriamo di poter costruire qualche cosa di bello insieme“. / AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE Max Biaggi si esprime così sull’approdo di Andrea Iannone all’Aprilia a partire ...

MotoGp Redding - attacco feroce : "L'Aprilia è un disastro" : Dopocorsa infuocato quello di Scott Redding, che dopo il 20° posto con l'Aprilia nel GP d'Austria a Zeltweg, il compagno Aleix Espargaro ha chiuso 17°, ha attaccato pesantemente la Casa di Noale. "È ...

MotoGp - GP Brno. Max Biaggi : 'Andrea Iannone può far bene in Aprilia' : Sono orgoglioso per il mio nuovo incarico e penso di potermi mettere in gioco a pieno con tutta la mia esperienza per supportare il brand nella sua crescita, sia nel mondo racing che nei nuovi ...

MotoGp - Max Biaggi diventa ambasciatore Aprilia nel mondo : Ufficiale l'accordo con l'ex pilota: "Le nostre strade tornano a incrociarsi, sono orgoglioso e fiducioso"