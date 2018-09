Motocross | GP Turchia MXGP 2018 | Jeffrey Herlings vince gara-2 ed è a un passo dal

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings sempre più vicino all’iride dopo il round in Turchia. Cairoli secondo : Jeffrey Herlings dà seguito alla sua marcia trionfale in quest’annata 2018 del Mondiale di MXGP. Nella classe regina del Motocross l’olandese ha sbaragliato il campo anche in Turchia (18° round iridato), conquistando la sesta doppietta consecutiva, la tredicesima stagionale, il quindicesimo GP in diciotto disputati (tenendo conto della mancata partecipazione al GP di Ottobiano per la frattura della clavicola in allenamento) e la 29° ...

Motocross - GP Turchia MX2 2018 : Thomas Covington si aggiudica l’appuntamento di Afyonkarahisar. Lotta serrata tra Prado e Jonass : Nel 18° round del Mondiale 2018 di Motocross, classe MX2, è lo statunitense Thomas Covington (Husqvarna) ad aggiudicarsi il round turco di Afyonkarahisar, forte del primo e del terzo posto delle gare in programma quest’oggi. Due prove consistenti per il centauro degli States che gli hanno permesso di prevalere, mentre il lettone Pauls Jonass, vincitore della seconda manche dopo una prestazione nella prima non eccellente (sesto), ha ...

DIRETTA/ Motocross Gp Turchia 2018 streaming video e tv : al via gara2 ! (Afyon) : DIRETTA Gp Turchia 2018: info streaming video e tv della 18^ prova del Mondiale della Motocross. Dopo 9 anni la Mxgp fa ritorno alla pista di Afyon, oggi 2 settembre.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 14:48:00 GMT)

LIVE Motocross - GP Turchia MXGP 2018 in DIRETTA : Herlings domina nella prima manche davanti a Cairoli ed in gara 2 può già chiudere i conti : Il nove volte campione del mondo azzurro proverà a rimandare il più possibile un verdetto che però sembra impossibile da sovvertire, a causa di un avversario che si è dimostrato semplicemente più ...

Motocross - GP Turchia MXGP 2018 : Jeffrey Herlings domina ancora e si avvicina al titolo iridato. Cairoli si difende ed è 2° : Il Mondiale MXGP si sposta in Turchia ma l’esito della gara rimane sempre lo stesso, con Jeffrey Herlings che stravince gara-1 con una facilità disarmante e si procura il primo match point per la conquista del titolo iridato. L’Olandese volante conquista l’undicesima vittoria di manche consecutiva, la 27esima in stagione. Adesso il vantaggio in classifica iridata su Antonio Cairoli sale a +76 ed in gara-2 potrebbe già ...

Diretta/ Motocross Gp Turchia 2018 streaming video e tv : Herlings vince gara 1 - Cairoli secondo (Afyon) : Diretta Gp Turchia 2018: info streaming video e tv della 18^ prova del Mondiale della Motocross. Dopo 9 anni la Mxgp fa ritorno alla pista di Afyon, oggi 2 settembre.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 12:52:00 GMT)

LIVE Motocross - GP Turchia MXGP 2018 in DIRETTA : Herlings per chiudere i giochi - Tony Cairoli prova l’assalto disperato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Turchia 2018, 18° round del Mondiale MXGP. Sulla pista di Afyon andrà in scena il terzultimo appuntamento della stagione, che potrebbe rivelarsi già decisivo per l’assegnazione del titolo iridato, visto che l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) vanta 73 punti di vantaggio in classifica sul compagno di squadra italiano Antonio Cairoli. Per chiudere i conti e festeggiare il suo primo ...

DIRETTA/ Motocross Gp Turchia 2018 streaming video e tv : comincia gara 1! (Afyon) : DIRETTA Gp Turchia 2018: info streaming video e tv della 18^ prova del Mondiale della Motocross. Dopo 9 anni la Mxgp fa ritorno alla pista di Afyon, oggi 2 settembre.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 12:02:00 GMT)

Motocross Gp Turchia 2018/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Afyon) : diretta Gp Turchia 2018: info Streaming video e tv della 18^ prova del Mondiale della Motocross. Dopo 9 anni la Mxgp fa ritorno alla pista di Afyon, oggi 2 settembre.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 09:00:00 GMT)

Motocross - GP Turchia 2018 : a che ora gareggia Tony Cairoli? Il programma e come vederlo in tv : Oggi domenica 2 settembre si disputa il GP di Turchia 2018, terzultimo appuntamento del Mondiale Motocross MXGP. Sul circuito di Afyonkarahisar potrebbero definitivamente calare i titoli di coda sulla corsa verso il titolo iridato: Jeffrey Herlings, dominatore della stagione, si presenta in terra analtolica con 73 punti di vantaggio su Tony Cairoli e ha già ipotecato il trionfo ma vuole chiudere matematicamente i conti al più presto. ...

Motocross - GP Turchia 2018 : Jeffrey Herlings fa sua la qualifying race - 5° Tony Cairoli. Nella MX2 vince Jonass : Nel weekend nel quale può già chiudere i discorsi a livello di titolo iridato della MXGP, Jeffrey Herlings (KTM) parte con il piede giusto (come quasi sempre) e vince la qualifying race del GP di Turchia 2018, mettendo in chiaro che non ha la minima intenzione di gestire il suo ampio margine o controllare la situazione. L’olandese classe 1994 ha vinto la prova odierna con il tempo di 24:29.102 avendo la meglio solamente sul finale dello ...

Motocross - GP Turchia 2018 : Jeffrey Herlings fa sua la qualifying race - 5° Cairoli. Nella MX2 vince Jonass : Nel weekend nel quale può già chiudere i discorsi a livello di titolo iridato della MXGP, Jeffrey Herlings (KTM) parte con il piede giusto (come quasi sempre) e vince la qualifying race del GP di Turchia 2018, mettendo in chiaro che non ha la minima intenzione di gestire il suo ampio margine o controllare la situazione. L’olandese classe 1994 ha vinto la prova odierna con il tempo di 24:29.102 avendo la meglio solamente sul finale dello ...

Motocross - GP Turchia 2018 : Jeffrey Herlings può già chiudere i conti. Missione impossibile per Tony Cairoli : Altro weekend all’insegna del Motocross. Stavolta ci si sposta in Turchia, ad Afyon va in scena un altro appuntamento di una stagione lunghissima. Siamo infatti alla 18esima gara di 21 di un campionato che però ha sempre meno da dire ogni weekend che passa. La colpa, o meglio il merito, è di Jeffrey Herlings, che sta dominando (eufemismo) la classe MXGP. In Bulgaria non c’è stata storia, come dall’inizio dell’anno, con ...

Motocross - GP Turchia 2018 : programma - orari e tv. Come seguire l’appuntamento di Afyonkarahisar : Siamo giunti ormai al terzultimo round del Mondiale MXGP 2018 e la prossima destinazione è la Turchia ad Afyonkarahisar. Siamo reduci dall’ennesima dimostrazione di forza di Jeffrey Herlings. L’olandese volante ha fatto suo anche l’appuntamento di Sevlievo (Bulgaria), conquistando il 14° GP stagionale, la 27esima vittoria di manche in quest’annata pazzesca dell’alfiere della Ktm. Ce l’ha messa tutta il nostro ...