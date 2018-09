Moto d' acqua esplode in mare con a bordo padre e figlio | il video spaventoso

Niente MotoGp a Silverstone - Lorenzo pungente : “mi sarebbe piaciuto correre su un asfalto buono per l’acqua” : Il Gp di Gran Bretagna è stato cancellato, l’opinione di Jorge Lorenzo dopo la riunione con la Race Direction a Silverstone Dopo la cancellazione del Gp di Gran Bretagna, a causa della forte pioggia e dell’asfalto poco drenante, ci sarà da individuare le colpe del ‘disastro’ consumatosi a Silverstone questo weekend. Per la sicurezza dei piloti si è ritenuto fondamentale cancellare la gara, ma ciò ha suscitato tante ...

MotoGp – Lavori in pista nella notte a Silverstone - Capirossi fa il punto della situazione : “se l’acqua aumenta…” : Loris Capirossi fa il quadro della situazione dopo i Lavori effettuati nella notte in pista a Silverstone Weekend complicato a Silverstone per il mondo a due ruote: dopo le Fp4 di MotoGp di ieri pomeriggio l’organizzazione ha dovuto provvedere a risolvere qualche problema di troppo riscontrato in pista, in particolar modo in curva 7, dove in caso di pioggia si accumula troppa acqua, mettendo a rischio i piloti. nella notte sono stati ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : previsioni meteo - acquazzone all’orizzonte. Rischio pioggia concreto - gara pazza sul bagnato? : Il GP di Gran Bretagna 2018 è stato anticipato alle ore 12.30 per la MotoGP, la gara era originariamente prevista per le ore 14.00 ma la Dorna ha pensato di spostare l’evento dopo aver osservato le previsioni meteo che parlano di un acquazzone di dimensioni importanti proprio per quell’ora. Il nuovo programma è stato pensato per evitare la massima intensità della pioggia ma le ultime previsioni meteo non sono particolarmente ...

MotoGP Silverstone Lorenzo e Dovi : "Ducati forte - con l'acqua sarà difficile" : Lorenzo prosegue nel suo gran momento di forma e conquista una splendida pole nelle difficilissime condizioni di Silverstone, con una pista bagnata a tratti e considerata pericolosa per gli ...

TerreMoto Molise - Borrelli : “Chiederò lo stato di emergenza”. A Montecilfone “il serbatoio d’acqua instabile - da abbattere” : Dopo la paura per il Terremoto del 16 agosto e le successiva scosse, i Comuni molisani – dove non è svanito il ricordo del sisma di San Giuliano del 2002 – stanno facendo i conti con le conseguenze della scia sismica che sta interessando la provincia di Campobasso. Strade bloccate, lunghe attese per smaltire le centinaia di richieste di controlli alle abitazioni, edifici interdetti perché pericolanti – “come la nostra ...

TerreMoto Molise - Montecilfone senz’acqua : lesioni al serbatoio : Prosegue la conta dei danni prodotti dal Terremoto dei giorni scorsi in Molise. A Montecilfone (Campobasso), epicentro delle scosse del 16 agosto, sono in corso verifiche sul serbatoio comunale. Una grossa lesione è stata accertata a carico dell’impianto, si sta dunque provvedendo a svuotarlo; da oggi i cittadini sono senz’acqua, a rifornirli sono arrivate autobotti della Protezione Civile allertata dal sindaco, Franco ...

TerreMoto Molise : a Montecilfone e Acquaviva aperti centri per i residenti : A Montecilfone è stata aperta la scuola elementare per permettere alle famiglie intenzionate a rimanere fuori le abitazioni, di poter dormire con maggior tranquillità. Il sindaco Franco Pallotta, in un post su Facebook, ha invitato i residenti a raggiungere l’edificio scolastico: “che è sicuro”. “Stanno arrivando le brandine – ha aggiunto –. Per chi vuole rimanere in macchina, consiglio la zona lame, il ...

TerreMoto - scossa di magnitudo 5.2 in Molise : crolli ad Acquaviva - tutti in strada : “Piccoli crolli ad Acquaviva Collecroce. Anche un lampione della pubblica illuminazione e’ caduto. La gente è tutta in strada, c’è molta paura”. Lo ha dichiarato all’Ansa il sindaco di Acquaviva Collecroce Francesco Trolio poco dopo la forte scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 con epicentro a 4 km sud est di Montecilfone (Campobasso) ad una profondita’ di 9 km. Il primo cittadino ha subito iniziato un giro ...

TerreMoto Molise : nuovi crolli ad Acquaviva e Palata : Ad Acquaviva (Campobasso) il sindaco Francesco Trolio ha rilevato un nuovo crollo, dopo la casa disabitata di ieri: una masseria in pietra è crollata nella periferia, ed è lesionato il tetto della Chiesa madre del paese, Santa Maria Ester. Il Governatore è si è recato sul posto ieri pomeriggio per verificare i danni dei paesi dell’area dell’epicentro sismico dopo la scossa magnitudo 4.6 del 14 agosto. Un altro crollo si è registrato ...

TerreMoto Molise : crollata abitazione disabitata ad Acquaviva Collecroce : A causa della forte scossa di Terremoto magnitudo 4.6 verificatasi alle 23:48 di ieri, è crollata un’abitazione disabitata ad Acquaviva Collecroce: lo ha reso noto il sindaco Francesco Trolio. Si tratta di una casa in pietra nel centro storico. “Abbiamo gia’ monitorato il paese questa mattina ed abbiamo scoperto il crollo parziale di un immobile disabitato. Non risultano fino a questo momento altri danni. Relativamente al ...

TerreMoto Molise - il sindaco di Acquaviva Collecroce : “Scossa avvertita - più forte di quella di aprile” : “Abbiamo avvertito il Terremoto in paese, la scossa e’ stata molto forte, più intensa dello scorso 25 aprile. Le prime case visitate questa notte, apparentemente non hanno riportato lesioni ad una prima visione. Domani effettueremo sopralluoghi più approfonditi“: lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Acquaviva Collecroce (CB) Francesco Trolio in riferimento al sisma magnitudo 4.6 verificatosi alle 23:48. L'articolo ...