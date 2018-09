Monza è una marea Rossa | alle 15 10 le Ferrari scattano dalla prima fila e sognano una

Monza : probabile una sosta. E incognita temperature : E’ stato Kimi Raikkonen a conquistare la pole a Monza al termine di una qualifica combattuta fino all’ultimo secondo. Il pilota Ferrari ha ricevuto il Pirelli Pole Position Award da Mick Schumacher, figlio di Michael, recordman di Monza con cinque vittorie. Il tempo di 1m19.119s firmato da Raikkonen su P Zero Red supersoft è anche […] L'articolo Monza: probabile una sosta. E incognita temperature sembra essere il primo su ...

The Italian Job - Raikkonen in pole position a Monza : Vettel completa una splendida prima fila Ferrari : Il pilota finlandese beffa Vettel e Hamilton all’ultimo respiro, prendendosi la pole position del Gp d’Italia con poco meno di due decimi di vantaggio sul compagno di squadra All’improvviso Kimi Raikkonen, il pilota finlandese si prende la pole position del Gp d’Italia, beffano Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Un ultimo giro perfetto quello del driver di Espoo, che stampa un fantastico 1:19.119 che non lascia ...

F1 – Vettel fa allarmare i tifosi in tribuna a Monza : incidente per Seb nelle Fp2 [VIDEO] : incidente per Sebastian Vettel nelle Fp2 del Gp d’Italia: il tedesco finisce sulla ghiaia ma riesce a riportare ai box la sua monoposto Dopo il terrificante incidente in apertura, nelle Fp2 del Gp d’Italia, i piloti della F1 sono scesi in pista per la sessione di prove sul circuito di Monza. Non sono mancate le sorprese e qualche altro incidente, di entità inferiore rispetto a quello di Ericsson: è Sebastian Vettel infatti a ...

Formula 1 - GP Italia. Monza - ogni curva una storia : Partenza ritardata alle 18.15 e gara ridotta a 40 giri, vinse Niki Lauda nel giorno della sfida tra Andretti , che si laureò campione del mondo, e Villeneuve, entrambi penalizzati. QUI LA storia DI ...

Formula 1 - GP Monza : ecco perché Vettel non riceverà nessuna penalizzazione per la sostituzione del cambio : Appena quattro giri nelle Libere 1 per Sebastian Vettel, con relativa conclusione della prima sessione del venerdì con diversi minuti di anticipo rispetto a tutti gli altri piloti. Il motivo? Una ...

Kimi Raikkonen - GP Italia Monza 2018 : “Nessuna novità sul contratto. Io e Vettel lotteremo anche tra noi per vincere” : Nella canonica conferenza stampa di presentazione del weekend di gara, Kimi Raikkonen si è concesso ai microfoni in questo round Italiano a Monza, il 14° del Mondiale 2018 di Formula Uno, l’appuntamento di casa per la Ferrari a cui tutti, piloti, tecnici e dirigenti tengono particolarmente. Tiene banco ancora la questione contratto per quanto riguarda il finlandese. Non è stato ancora annunciato nulla sul suo futuro e Kimi, secondo il suo ...

F1 - Sebastian Vettel : “Vogliamo fare qualcosa di speciale a Monza”; Kimi Raikkonen : “Abbiamo una macchina per vincere” : Il weekend del GP d’Italia a Monza, 14° round del Mondiale di Formula Uno 2018, sta per entrare nel vivo. Tuttavia, questa settimana che culminerà nella gara sul tracciato brianzolo ha in sé tanti eventi da contorno, per far vivere agli appassionati, specialmente ai tifosi della Ferrari, emozioni speciali. Una serie di iniziative che vanno a comporre lo spettacolo del F.1 Milan Festival 2018, in Darsena (zona navigli a Milano). ...

Formula 1 - GP Italia : il tempio di Monza - una pista di storia e velocità : Quello di Monza è in assoluto il circuito che ha ospitato più GP valevoli per il mondiale di Formula 1. Questo weekend infatti si terrà il 68° GP d'Italia, da sempre corso sul tracciato brianzolo, ad ...

F1 - Monza - Ferrari al lavoro per una vittoria che manca ormai da troppo tempo [VIDEO] : Il week-end, ricordiamo, scatterà già nella giornata di domani, con uno show Ferrari e Alfa Romeo Sauber nella zona della Darsena di Milano , diretta dalle ore 16.30 su Sky Sport F1 HD.ndr, . F1 - ...

F1 - Ferrari già a Monza a fine luglio : filming day con Charles Leclerc. Una mossa strategica della Rossa? : C’è grande attesa ed entusiasmo a Monza per quel che sarà il GP d’Italia di Formula Uno, quattordicesimo round del Mondiale 2018 programmato nel prossimo weekend. Il successo di Sebastian Vettel a Spa (Belgio) ha galvanizzato i tifosi e tutto l’ambiente della scuderia di Maranello. I punti guadagnati nei confronti di Lewis Hamilton hanno portato il tedesco a -17 dal campione britannico nella graduatoria riservata ai piloti e ...

F1 - Sticchi Damiani convinto : “una vittoria della Ferrari a Monza sarebbe il modo migliore per onorare Marchionne” : Nel corso della presentazione del Gp d’Italia, il presidente dell’ACI ha chiesto alla Ferrari una vittoria da dedicare al compianto Sergio Marchionne Non c’è tempo per fermarsi, il Gp di Spa è finito da poche ore ed è già ora di pensare al prossimo appuntamento di Monza, una delle gare più attese della stagione di Formula 1. Daniele Badolato Con la vittoria in Belgio, Vettel ha portato a 17 il gap da Hamilton, una ...

F1 - Sticchi Damiani spinge la Ferrari : "Una vittoria a Monza per Marchionne" : Il presidente dell'Aci: "Abbiamo organizzato uno dei GP più importanti e più ricchi di storia della F1"

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti della Ferrari a Monza. 18 vittorie totali - ma solo una negli ultimi 11 anni : Si parte nel 1996 , primo anno del sette volte campione del mondo a Maranello. Scattato dalla seconda fila, approfitta dei ritiri di Damon Hille Jacques Villeneuve per dominare la gara, con 18.2 su ...

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti della Ferrari a Monza. 18 vittorie totali - ma solo una negli ultimi 11 anni : Dopo la bella vittoria di Sebastian Vettel nel Gran Premio del Belgio, il Mondiale 2018 di Formula Uno si trasferisce a Monza, per il Gran Premio d’Italia. Siamo giunti alla 89esima edizione complessiva e la 69esima per quanto riguarda la classe regina, su uno dei tracciati che hanno fatto la storia del motorsport. La Ferrari vuole fare il bis dopo quanto visto a Spa-Francorchamps e ci prova proprio sulla pista di casa, sospinta da un tifo ...