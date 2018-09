Mondiali 2018 | i convocati dell' Italia | Antonov resta a casa

Volley - Mondiali 2018 : i convocati dell'Italia. Scelti i 14 azzurri - la lista finale : spiccano Zaytsev e Juantorena - tagliato Antonov : Le scelte tengono sempre conto di tanti aspetti, non solo quelli individuali, compresa la chimica e l'equilibrio tecnico che ogni reparto ha all'interno dell'economia di una squadra".

Volley - verso i Mondiali 2018 : Italia-Cina 3-0 - facile vittoria in amichevole. Buone sensazioni dagli azzurri : L’Italia ha sconfitto la Cina per 3-0 (25-20; 25-17; 25-17) nella penultima amichevole prima dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. I ragazzi del CT Chicco Blengini, che oggi ha ufficializzato le convocazioni per la rassegna iridata, hanno disputato una buona partita contro la compagine asiatica pur senza forzare la mano più di tanto: buoni segnali a una settimana ...

Volley - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. Scelti i 14 azzurri - la lista finale : spiccano Zaytsev e Juantorena - tagliato Antonov : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Il coach torinese ha sciolto le riserve subito dopo la vittoria in amichevole contro la Cina a Padova, ufficializzando gli ultimi due tagli: a dire addio alla rassegna iridata sono lo schiacciatore Oleg Antonov e il centrale Roberto Russo. Di seguito i 14 ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : azzurri e azzurrine in scia per le finali. Domani l’assalto alle prime medaglie (e alle carte olimpiche) nel trap : Archiviata nella migliore delle ipotesi la prima giornata dei Mondiali di Tiro a volo presso Changwon (Corea del Sud). Primo approccio in pedana per la nazionale maschile italiana senior e femminile junior della fossa olimpica, sono stati sparati 75 piattelli sui 125 totali per completare la qualificazione. Attualmente due azzurri e tre azzurrine sono in scia per ottenere l’accesso in finale, praticamente cinque su sei tiratori impegnati ...

Golf femminile - Mondiali a squadre 2018 : Italia sesta - dominio degli USA : L’Italia ha concluso al sesto posto il World Amateur Team Championships, cioè il Mondiale a squadre di Golf femminile che si è disputato a Carton Demesne (Irlanda). Alessia Nobilio, Caterina Don, Emilie Alba Paltrinieri hanno totalizzato 570 colpi (143, 142, 146, 139) ottenendo così uno dei migliori risultati della storia dopo i secondi posti del 1996 e del 1998. A dominare la competizione sono stati gli USA (Jennifer Kupcho, Kristen ...

Volley - verso i Mondiali 2018 : oggi l’Italia sfida la Cina - penultima amichevole per gli azzurri! : Manca una settimana esatta ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. L’Italia sta scaldando i motori in vista del debutto contro il Giappone previsto per domenica prossima al Foro Italico di Roma e oggi è attesa dalla penultima amichevole di preparazione contro la Cina: al PalaKioene di Padova gli azzurri se la dovranno vedere contro la compagine asiatica in un test ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis ottimi in qualifica - si lotta per la finale : Giovanni Pellielo si mette subito in luce nella prima giornata di qualificazioni per il trap ai Mondiali 2018 di Tiro a volo. A Changwon (Corea del Sud) l’icona azzurra della specialità si trova in settima posizione con 73 piattelli colpiti su 75: tre round ottimi per il 48enne che punta all’ottava Olimpiade della sua carriera. Il piemontese ha commesso due errori nelle prime due serie (al 17^ nel primo round e al 20^ nel secondo), ...

Tiro a segno - Mondiali Changwon 2018 : dominio Russia nella pistola 10 m mista : Con la finale di pistola 10 m mista si conclude la prima giornata dei Mondiali di Tiro a segno a Changwon (Corea del Sud). Assegnate le prime medaglie nella notte italiana, in mattinata (ore 15 locali) si è disputato l’ultimo atto di una gara senza storia, comandata dal duo Russia 1 (Vitalina Batsarashkina e Artem Chernosuov). Ad accedere in finale con la miglior prestazione Ucraina 1 (Olena Kostevych e Oleh Omelchuck), staccando le coppie ...

Tiro a segno - Mondiali Changwon 2018 : doppietta Cina nella carabina 10 m mista. Paolo Monna quarto nella pistola 50 m junior : Si sono assegnati i primi titoli iridati ai Mondiali di Tiro a segno di Changwon (Corea del Sud). In particolare, nella carabina 10 m mista, la nazionale cinese ottiene le due medaglie del metallo più pregiato. A completare il podio la Russia, mentre le coppie italiane in gara non riescono ad accedere tra le migliori cinque. Cina 2 (Zhao Ruozhu e Yang Haoran) chiude davanti a tutti anche la gara di qualificazione, grazie al punteggio di 840.5. ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : grande Italia tra le juniores. Palmitessa e Littame guidano le qualifiche del trap - bene Sessa : Grandissima Italia ai Mondiali 2018 di Tiro a volo che sono incominciati a Changwon (Corea del Sud). Maria Lucia Palmitessa e Sofia Littame sono prima e seconda al termine della prima giornata di qualificazioni nel trap femminile juniores. La 20enne di Monopoli, che difende il titolo conquistato lo scorso anno a Mosca, guida con 72 (23-23-25 la serie della pugliese), un piattello di vantaggio sul terzetto composto dalla nostra Littame (24-24-23 ...

Volley – Domani gli azzurri sfidano la Cina in un’amichevole pre-Mondiali 2018 : Verso i Mondiali: Domani a Padova gli azzurri affrontano la Cina in amichevole Padova. Meno di 24 ore e il PalaKioene, che per l’occasione sarà sold out, abbraccerà gli azzurri nel primo dei due test match in programma contro la Cina prima della rassegna iridata. La Nazionale Maschile oggi ha lasciato Cavalese dove si è conclusa la lunga preparazione e ha raggiunto così il capoluogo patavino dove Domani alle ore 18 (diretta Rai Sport) avrà ...

Tiro a segno - Mondiali Changwon 2018 : si comincia domani con le finali di carabina e pistola 10 m mista : Il conto alla rovescia è ormai scaduto, nella notte italiana tra sabato 1 e domenica 2 settembre comincia la 52a edizione dei Mondiali di Tiro a segno e Tiro a volo. In palio i primi due titoli iridati nella carabina 10 m mista e pistola mista dalla stessa distanza. Due coppie italiane al poligono nella specialità della carabina: Italia 1 è costituita dalla campionessa mondiale di Granada 2014 nell’individuale Petra Zublasing e il classe ...

