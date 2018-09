Mo | Abu Mazen | Trump propone Confederazione giordano-palestinese

Abu Mazen svela il piano di pace Usa : una confederazione fra palestinesi e Giordania : Il presidente palestinese Abu Mazen ha rivelato in un incontro con attivisti di PeaceNow e deputati israeliani il punto centrale del piano di pace dell’Amministrazione Trump per il Medio Oriente. “Ho incontrato Jared Kushner e Jason Greenblatt e mi hanno proposto una confederazione con la Giordania – ha detto -. Ho risposto che volevo una confedera...

Abu Mazen - sosteniamo Soluzione a 2 Stati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

MO : Abu Mazen riceve Ahed Tamimi - visita a tomba Arafat : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gaza : Abu Mazen allarmato - invoca intervento internazionale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

MO : in corso incontro Putin- Abu Mazen a Mosca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Netanyahu - Abu Mazen e il consigliere di Khamenei : tutti a Mosca per vedere Putin : Il conflitto in Siria, l'Iran e il punto sugli sforzi di pace in Medio Oriente saranno al centro dei colloqui di oggi a Mosca tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente russo Vladimir Putin. "E' molto importante per la sicurezza nazionale dello stato di Israele", ha detto Netanyahu alla partenza da Tel Aviv, in riferimento alla situazione nel sud della Siria, in prossimità del confine con Israele.Il premier israeliano ha ...