Miur sconfitto ogni giorno dai Tribunali | Anief | “Riapriamo le GaE”

Scuola - Miur nuovamente sconfitto : riammesso docente musicista jazz nelle graduatorie di istituto : Comunicato Studio Esposito/Santonicola. Aperto un nuovo filone giudiziario dinanzi alla Magistratura del Lavoro. Il Tribunale di Nocera Inferiore riammette un docente “musicista jazz”, in possesso di diploma in strumento jazz, nelle graduatorie di istituto dalle quali era stato ingiustamente depennato. Diplomati jazz esclusi dalle graduatorie di istituto Il giudice del lavoro di Nocera Inferiore, Dottoressa Raffaella Caporale, in data 31 ...