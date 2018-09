Ministro del ' Vajont' | storia di Sedati

Il piano del viceMinistro : "Sforeremo il tetto del 3% L'Italia ora deve crescere" : Garavaglia sul piano per il futuro dei conti ha le idee chiare: 'Noi vogliamo cambiare la politica economica del passato che ci ha portato in questa situazione e far crescere il Pil più del debito - ...

Olio tunisino a Palermo - deputato dell'Ars chiede l'intervento del Ministro : 'Il ministero delle Politiche agricole si attivi in difesa del made in Italia e della sicurezza nel settore agroalimentare dopo che nel porto di Palermo sono state sdoganate 800 tonnellate di Olio d'...

In Norvegia Ministro si dimette per favorire la carriera della moglie - : "Avrei fatto il ministro dei Trasporti per tutta la vita, ma ora tocca a mia moglie realizzare il suo sogno". Queste le parole di Ketil Solvik-Olsen, esponente del Partito del progresso, formazione ...

Algeria : Ministro Risorse idriche annuncia creazione un gruppo pubblico per desalinizzazione dell'acqua di mare : "L'Algeria è tra i maggiori paesi al mondo ad aver investito nella desalinizzazione dell'acqua di mare , 20 stazioni e altre 4 in costruzione, . Un paese in cui la desalinizzazione ha una forte ...

Vaccini - Bussetti - Ministro dell'Istruzione - : 'I presidi - volendo - possono accettare l'autocerticazione - la responsabilità è dei genitori' : Il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti risponde alla domanda di Andrea Pennacchioli su Vaccini e autocertificazione. I presidi possono accettare a scuola bambini i cui genitori presentino un'...

Ponte Morandi - Gomez : “Mi sarei aspettato - visto che è uomo d’onore - che il Ministro Delrio se ne assumesse la responsabilità” : A InOnda (La7) Le accuse di Peter Gomez alla politica italiana ed in particolare al Ministero guidato da Graziano Delrio, ministro alle infrastrutture del Governo Gentiloni L'articolo Ponte Morandi, Gomez: “Mi sarei aspettato, visto che è uomo d’onore, che il ministro Delrio se ne assumesse la responsabilità” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti : “Abbiamo gli insegnanti più vecchi d’Europa - bisogna assumerne di nuovi” : Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, vuole riformare il sistema scolastico italiano a partire dall'alternanza scuola-lavoro: "Non voglio che lo scuola-lavoro sia un apprendistato occulto. Abbiamo bisogno di sviluppare percorsi di competenze trasversali". E poi lancia l'allarme: "Abbiamo gli insegnanti più vecchi d’Europa, ma presto moltissimi di loro andranno in pensione e dunque si farà largo ai giovani, ma al momento non è possibile ...

La voce della Politica Fondi comunitari - domani incontro in Regione con il Ministro Lezzi : domani 31 agosto alle 11,30 nella Sala Verrastro del palazzo della Giunta regionale si terrà un incontro con il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, sui temi rilevanti relativi ai Fondi comunitari in ...

Salvini - altri due capi di imputazione per il leader della LEGA ma il Ministro va avanti e punta Macron : altri due capi di imputazione per Matteo Salvini, per il leader della LEGA queste sono medaglie Matteo Salvini va al contrattacco sull’inchiesta per il caso Diciotti: “Mi accusano di ricatto all’Ue, un nuovo reato? Lo rivendico. Ho scoperto che ci sono altri due capi di imputazione” in relazione alla vicenda Diciotti, “per me sono medaglie”, ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno in conferenza ...

VENEZIA 75 - Le dichiarazioni del Ministro Alberto Bonisoli : La città di VENEZIA - ha aggiunto il Bonisoli - è una città particolare dove la caratura, il tipo di patrimonio artistico e anche il tipo di visibilità che ha la cultura è unico al mondo e merita un'...

"Sui migranti toni diversi ma stessa direzione". Intervista al Ministro della Difesa Elisabetta Trenta : Nel giorno in cui la proposta italiana di una rotazione dei porti di sbarco dei migranti del Mediterraneo rischia di incepparsi tra veti e controveti, Elisabetta Trenta difende l'unità del governo: "Possono cambiare i toni, ma questo è naturale. Le assicuro che io, Luigi Di Maio e Matteo Salvini remiamo tutti nella stessa direzione, al fianco del premier Conte". Questo nonostante la malcelata insofferenza del Movimento 5 stelle nei ...

Siria : Ministro Esteri Moallem - Damasco apprezza il ruolo della Russia nella lotta contro il terrorismo : "Vorrei anche sottolineare che in materia di riabilitazione delle infrastrutture e dell'economia del nostro paese, daremo la preferenza alla Russia", ha aggiunto il ministro Siriano. Damasco sta ...

Matteo Salvini - la badilata del leghista Molteni sul pm : 'Indagano il Ministro e non arrestano gli scafisti' : L'indagine aperta dalla procura di Agrigento a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini è una a dir poco 'vergognosa' secondo il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni . Il leader della ...

La procura di Agrigento ha contestato altri due reati al Ministro dell’Interno Matteo Salvini : La procura di Agrigento ha contestato altri due reati al ministro dell’Interno Matteo Salvini, oltre ai tre di cui lo aveva già accusato in relazione al blocco della nave Diciotti. Salvini ora è accusato anche di sequestro di persona a The post La procura di Agrigento ha contestato altri due reati al ministro dell’Interno Matteo Salvini appeared first on Il Post.