tuttosport

: Minervini, ci hanno sparato sul set - solospettacolo : Minervini, ci hanno sparato sul set - solocine : Minervini, ci hanno sparato sul set -

(Di domenica 2 settembre 2018) ... racconta Roberto, emozionandosi fino alle lacrime, presentando il film documentario What you gonna do when the world's on fire?, Cosa fare quando il mondo è in fiamme?,, in gara a Venezia ...