Milano Al via il potenziamento per alcune linee di superficie

Al via i 600 corsi proposti dal Comune di Milano : Sono oltre 600 i corsi proposti dal Comune di Milano, al via, realizzati grazie ai Civici Centri di formazione professionale.

Mihail Sandu / La tournée italiana al via il prossimo ottobre : le date di Roma e Milano (Battiti Live) : Mihail Sandu è l'artista rivelazione dell'anno e con le sue canzoni è riuscito a conquistare anche il nostro paese. Un successo straordinario e totalmente inaspettato. (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 23:32:00 GMT)

Niccolò Bettarini : a processo i 4 aggressori/ Ultime notizie - Milano : legali chiederanno rito abbreviato? : Niccolò Bettarini: a processo i 4 aggressori con rito immediato. Le rispettive difese potrebbero chiedere il rito abbreviato. Prima udienza fissata per il 13 novembre.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 16:57:00 GMT)

Milano. Via Oglio : accordo con gli occupanti del residence sociale : A Palazzo Marino si è svolto un incontro tra l’Amministrazione comunale, rappresentata dal vice sindaco Anna Scavuzzo e dall’assessore alle

Milano - Orbán da Salvini : «Matteo è il mio eroe dimostra che i migranti si possono fermare anche via mare» : Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, nel corso della conferenza stampa in Prefettura a Milano dopo l'incontro con il vicepremier Matteo Salvini

Via Milano - litiga con la vicina e la prende a sberle : BOLZANO . Momenti drammatici ieri mattina, 27 agosto, in via Milano per una bolzanina di mezza età costretta a ricorrere alle cure della Croce Rossa e poi del pronto soccorso dell'ospedale di Bolzano ...

Milano. Omicidio stradale : individuato il vero responsabile dell’incidente in via Cesare da Sesto : È stato individuato e denunciato all’Autorità giudiziaria il vero responsabile dell’Omicidio stradale avvenuto lo scorso 28 aprile in via Cesare

Milano : Bovisa - via libera a nuovo progetto urbanistico : Milano, 27 ago. (AdnKronos) - Si affacceranno su una piazza verde di oltre 10mila metri quadrati i due nuovi edifici previsti nel quartiere Bovisa di Milano. La convenzione con Albatross per l’attuazione del Piano Attuativo 9 Durando-Andreoli-Morghen, che prevede la realizzazione di un intervento re

Controesodo - sull’A1 code fino a 12 km in direzione Milano. A14 - ancora disagi per traffico deviato a Grottammare : traffico sostenuto ma scorrevole, code a tratti e qualche rallentamento. È questa la situazione in gran parte della penisola di ritorno dalle vacanze agostane. Nel week-end da “bollino rosso” del Controesodo estivo, si registrano ancora disagi sull’A14 Bologna-Taranto a seguito del grave incendio di un mezzo pesante verificatosi nella tarda serata del 23 agosto nella galleria Grottammare, tra Pedaso e Grottammare, e ai ...

Milano : F1 sbarca in Darsena - festival al via dal 29 agosto al 1 settembre : Milano, 24 ago. (AdnKronos) - La Formula1 sbarca in Darsena, a Milano. Per la prima volta in assoluto, il circus sarà protagonista nel cuore di Milano con il 'Formula1 Milan festival', quattro giorni di eventi, musica e spettacoli che animeranno l'area della Darsena, in concomitanza con il Gran Prem

Milano : uomo trovato impiccato nel parco di via Donna Prassede : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - Un uomo di 43 anni è stato trovato impiccato nel parco di via Donna Prassede a Milano. L'allarme è scattato intorno alle 6,30 di questa mattina. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un'automedica e un'ambulanza. Dalle prime ricostruzioni, il corpo sarebbe st