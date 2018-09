Milano a Venezia 75 : Il cinema italiano e i giovani , 1948-2018, vuole restituire, attraverso l'immaginario cinematografico, l'esperienza politica, sociale e religiosa dei ragazzi italiani , dai 16 ai 29 anni, lungo gli ...

Il GP d’Italia tra Venezia - Milano e Monza : Una Ferrari sul Canal Grande, una parata di auto storiche tra i Navigli di Milano e una Driver’s Parade sulla pista del Monza Eni Circuit, a pochi minuti dal via al GP d’Italia 2018: sono i momenti clou di una straordinaria settimana di eventi spettacolari che vedranno Milano, Venezia e Monza fianco a fianco per celebrare fascino, passione ed emozioni che solo lo […] L'articolo Il GP ...

Il Gp di Monza anche a Milano e a Venezia : 'Un simbolo vincente della Lombardia e dell'Italia nel mondo', così il presidente della Regione Attilio Fontana, presentando l'89ª edizione del Gp d'Italia. 'Per questo abbiamo combattuto perché rimanesse in Brianza, nella città simbolo della F1'. ...

Incidenti : grave 17enne travolto da auto a Milano in Porta Venezia : Milano, 21 lug. (AdnKronos) - Un giovane di 17 anni di origine nigeriana è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un'auto mentre attraversava viale Vittorio Veneto nel tardo pomeriggio a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il giovane stesse giocando a rincorrersi con

Incidenti : grave 17enne travolto da auto a Milano in Porta Venezia : Milano, 21 lug. (AdnKronos) – Un giovane di 17 anni di origine nigeriana è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava viale Vittorio Veneto nel tardo pomeriggio a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il giovane stesse giocando a rincorrersi con un coetaneo nello spiazzo adiacente a piazzale Oberdan quando probabilmente, senza rendesi conto, è finito in mezzo alla strada. In quel ...

Incidenti : grave 17enne travolto da auto a Milano in Porta Venezia : Milano, 21 lug. (AdnKronos) – Un giovane di 17 anni di origine nigeriana è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava viale Vittorio Veneto nel tardo pomeriggio a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il giovane stesse giocando a rincorrersi con un coetaneo nello spiazzo adiacente a piazzale Oberdan quando probabilmente, senza rendesi conto, è finito in mezzo alla strada. In ...

Venezia : nuovo incidente in A4 - 5 km di coda in direzione Milano : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) - nuovo incidente in A4, questa volta in carreggiata ovest (direzione Milano), all'altezza dell'area di servizio di Arino: due vetture sono entrate in collisione poco prima delle 17, occupando due corsie di marcia. Non si registrano feriti. Sul posto stanno convergendo l

Venezia : nuovo incidente in A4 - 5 km di coda in direzione Milano : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – nuovo incidente in A4, questa volta in carreggiata ovest (direzione Milano), all’altezza dell’area di servizio di Arino: due vetture sono entrate in collisione poco prima delle 17, occupando due corsie di marcia. Non si registrano feriti.Sul posto stanno convergendo la Polstrada, il soccorso stradale e 2 mezzi con gli ausiliari di CAV, coordinati dal Centro Operativo di Mestre per le ...

Venezia : nuovo incidente in A4 - 5 km di coda in direzione Milano : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – nuovo incidente in A4, questa volta in carreggiata ovest (direzione Milano), all’altezza dell’area di servizio di Arino: due vetture sono entrate in collisione poco prima delle 17, occupando due corsie di marcia. Non si registrano feriti.Sul posto stanno convergendo la Polstrada, il soccorso stradale e 2 mezzi con gli ausiliari di CAV, coordinati dal Centro Operativo di Mestre per le operazioni di ...

Milano - blitz dei carabinieri in Porta Venezia : bonificata l'area utilizzata per il bivacco dei migranti : Nuovo controllo a tappeto dei militari della Compagnia Duomo: 5 le persone accompagnate in caserma per accertamenti, l'Amsa ha Portato via materassi e materiale vario