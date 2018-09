Milan-Roma 2-1 | Cutrone fa gioire il Diavolo al 95° minuto

Video / Milan-Roma (2-1) : highlights e gol. Castillejo - un debutto da ricordare (Serie A 3^ giornata) : Video, Milan-Roma (2-1): highlights e gol della partita. La sblocca Franck Kessiè, pareggio di Federico Fazio, ma la gara la decide allo scadere Patrick Cutrone (3^giornata, Serie A)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 14:31:00 GMT)

Voti Gazzetta Milan-Roma : Higuain da 7 - rossoneri tutti sopra la sufficienza : La vittoria nei minuti di recupero contro la Roma ha ridato entusiasmo a tutto l’ambiente del Milan, reduce dalla cocente delusione dopo l’amara sconfitta di Napoli. Anche La Gazzetta dello Sport ha voluto premiare i rossoneri, con dei Voti generosi, ma sicuramente meritati. Secondo la Rosea, i migliori in campo della squadra di Gattuso sono stati Higuain, Cutrone e Calhanoglu, tutti e tre premiati con un bel 7 in pagella. Pagelle ...

Roma - tifosi furiosi con la società : striscioni e polemiche nella notte post-Milan : Roma sconfitta in casa del Milan, ma a far discutere sono le scelte della società nelle ultime sessioni di calciomercato “Ma quale scudetto, ma quale coppa dei campioni! I vostri trofei: plusvalenze e cessioni”. I tifosi della Roma sono in rotta con la società, già da tempo a dire il vero. La sconfitta di ieri in casa del Milan, ha acuito i problemi che ci sono tra club e tifoseria, legati alle scelte di Pallotta e Monchi. La goccia che ha ...

Milan-Roma - moviola : l'arbitro Guida 'salvato' dal VAR : l'arbitro Marco Guida viene salvato dall'ausilio tecnologico in un paio di circostanze; ma andiamo con ordine: come riporta l'analisi della moviola dalla Gazzetta dello Sport nel primo tempo il ...

Highlights Milan-Roma 2-1 - Cutrone piega i giallorossi al 94°minuto : Highlights Milan-Roma- Finisce 2-1 in favore del Milan l’anticipo della 3^ giornata di Serie A. Decidono i gol di Kessie, Fazio e Cutrone. Rossoneri decisamente più pimpanti fin dalle prime battute. Bene l’organizzazione difensiva, bene anche a centrocampo, dove Biglia-Kessie-Bonaventura sembrerebbero aver trovato la giusta quadra. Milan in vantaggio con Kessi su perfetto assist di […] L'articolo Highlights Milan-Roma 2-1, ...

Milan-Roma - info streaming e diretta tv della partita : sarà su Sky Sport e Sky Go : Milan - Roma sara' la grande sfida che vedra' impegnati i rossoneri durante la terza giornata di questo campionato di calcio [VIDEO] di Serie A. La gara avra' luogo questa sera, venerdì 31 agosto. Fischio d’inizio fissato alle ore 20.30. Il verdetto maturato allo stadio San Siro fornira' ulteriori dettagli in merito alle squadre che avranno la capacita' e la forza di ostacolare la corsa allo scudetto della Juventus. Serie A, Milan - Roma in ...

Milan - Cutrone : "Critiche ingiuste"/ Match winner con la Roma - Gattuso : "Lui e Higuain? C'è spazio per tutti" : Miln, Patrick Cutrone: "critiche ingiuste". Ultime notizie, il commento di Gennaro Gattuso sul Match winner con la Roma: "Lui con Higuain? spazio per tutti"(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 08:45:00 GMT)

Gol di Cutrone al 95' - Roma ko con il Milan : Gattuso invece sorride dopo la prima vittoria in campionato ma, intervistato da Sky Sport, avverte: "Troppo presto per parlare di svolta".

VIDEO Milan-Roma 2-1 - gli highlights e la sintesi della terza giornata di Serie A : apoteosi rossonera con Cutrone al 96' : Spettacolare 2-1 a San Siro nell’anticipo del venerdì della terza giornata del campionato di Serie A di calcio. Il Milan, alla prima uscita stagionale in casa, riesce a spuntarla al 96′ con una rete di Cutrone sulla Roma. A sbloccare il risultato era stato Franck Kessie, con un buon inserimento al 40′. Pareggio timbrato Fazio, su mischia dopo un corner, al 60′. Poi è stato il momento del VAR: prima a fermare Gonzalo ...

Milan-Roma - le pagelle dei rossoneri : Higuain - un assist per conquistare San Siro : G. DONNARUMMA 5.5 Sbaglia molto con i piedi e non brilla nemmeno sulle uscite alte. Gattuso è davvero sicuro di voler continuare a tenere Reina in panchina? CALABRIA 6 In gol già al San Paolo con il ...

Milan-Roma - le pagelle dei giallorossi : Nzonzi - errore fatale. Pastore è un fantasma : dal nostro inviato MILANO Le fasce sono mezze rotte, l'attacco è spuntato. La difesa balbetta, il portiere è a due facce. Nzonzi bene, ma l'errore è fatale. OLSEN 5,5 Interventi buoni su Higuain, Suso ...

