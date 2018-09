Milan-Roma 2-1 : Cutrone fa gioire il Diavolo al 95° minuto : Milan batte Roma 2-1 nel primo anticipo della terza giornata di Serie A. Alla scala del calcio di Milano, il Diavolo [VIDEO]ride per la prima vittoria nel nuovo campionato e fa sprofondare i giallorossi di Di Francesco dopo la prova opaca di una settimana fa contro l'Atalanta. Il match vinto dal Milan tuttavia non è stato spettacolare nonostante una supremazia rossonera e una Roma davvero troppo in bambola, quasi irriconoscibile rispetto alla ...

Impara da Higuain e si divora Schick : Cutrone trascina il Milan in 6 minuti : Il sorriso di chi ha visto il proprio idolo, la maturità di chi sa che può Imparare da uno tra i migliori attaccanti al mondo, la consapevolezza di partire dietro nelle gerarchie, la sicurezza di chi ...

Milan - Cutrone : “è stata una grande vittoria” : “Sono contentissimo, abbiamo vinto la partita, cosa posso volere di più? Una vittoria così poi è ancora più bella. Non capivo più niente, quindi sono veramente felice e spero di continuare così, di dare una grossa mano alla squadra per cercare di vincere le prossime partite”. Queste le parole di Patrick Cutrone, autore della rete del 2-1 sulla Roma.”Oggi meritavamo la vittoria e siamo riusciti a ottenerla”, ha detto ...

Milan - Cutrone : "Critiche ingiuste - un onore giocare con Higuain" : È uno dei più forti al mondo, è un onore potermi allenare con lui e imparare da lui. Non ho mai voluto stare in panchina, soprattutto ora, però ho davanti a me un grandissimo attaccante e farò di ...

Milan-Roma - Gattuso : 'Presto per parlare di svolta. Cutrone? Ha il veleno dentro - avrà spazio' : L'allenatore ha commentato il match a Sky Sport: "Il gol di Cutrone può essere la svolta? Siamo ancora alla seconda giornata, mi viene da sorridere. Troppo presto per parlare di svolta. Dopo Napoli c'...

