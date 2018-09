Milan | che numeri per Higuain

Giunti : 'Milan - altro che funerale. Gattuso il nuovo Conte' : ' Il nuovo Conte potrebbe essere Rino - spiega l'ex tecnico del Perugia in una intervista a La Gazzetta dello Sport -. Va lasciato lavorare in serenità e sono certo che Leo e Maldini gli faranno da ...

Milan - Cutrone : "Critiche ingiuste"/ Ultime notizie : adesso l'attaccante vuole più spazio : Miln, Patrick Cutrone: "critiche ingiuste". Ultime notizie, il commento di Gennaro Gattuso sul match winner con la Roma: "Lui con Higuain? spazio per tutti"(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 20:48:00 GMT)

Milan - CUTRONE : "CRITICHE INGIUSTE"/ Ultime notizie : "non ci sono parole - grande vittoria" : Miln, Patrick CUTRONE: "critiche ingiuste". Ultime notizie, il commento di Gennaro Gattuso sul match winner con la Roma: "Lui con Higuain? Spazio per tutti"(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 18:02:00 GMT)

A Milano oramai ci sono più single che famiglie : Milano città di single ma anche con quasi seimila famiglie numerose, composte da 6 o più persone. A confermarlo i dati elaborati dall'Anagrafe del Comune, che certifica il netto primato dei nuclei monofamiliari nei primi sette mesi del 2018: sono infatti oltre 400mila, più del doppio delle coppie, che si fermano a quota 163mila, mentre 92mila sono le famiglie composte da tre persone. Sulle 745 mila famiglie presenti in ...

Le auto storiche conquistano Milano : “L’entusiasmo che Milano e i milanesi stanno riservando al GP d’Italia è eccezionale e va al di là di ogni aspettativa. Prima alla Darsena e poi durante la sfilata delle auto storiche di venerdì per le vie cittadine, il riscontro di pubblico è stato davvero grande“. A dirlo è Geronimo La Russa, presidente AC Milano, […] L'articolo Le auto storiche conquistano Milano sembra essere il primo su MotoriNoLimits | auto, F1, ...

Roma - tifosi furiosi con la società : striscioni e polemiche nella notte post-Milan : Roma sconfitta in casa del Milan, ma a far discutere sono le scelte della società nelle ultime sessioni di calciomercato “Ma quale scudetto, ma quale coppa dei campioni! I vostri trofei: plusvalenze e cessioni”. I tifosi della Roma sono in rotta con la società, già da tempo a dire il vero. La sconfitta di ieri in casa del Milan, ha acuito i problemi che ci sono tra club e tifoseria, legati alle scelte di Pallotta e Monchi. La goccia che ha ...

“Questo è il Milan che vogliamo” : la foto che fa impazzire i tifosi rossoneri : Milan vittorioso e sorridente, i tifosi rossoneri sono davvero al settimo cielo dopo il successo sulla Roma di ieri sera Il Milan nella serata di ieri ha vinto, giocando molto bene, contro la Roma a San Siro. La squadra di Gattuso si è imposta per 2-1 ed anche sugli spalti la felicità era evidente. Una foto in particolare ha colpito i tifosi rossoneri, quella del trio Leonardo-Maldini-Kakà, festanti e sorridenti dopo la rete di Cutrone. ...

Gattuso soddisfatto del suo Milan : 'abbiamo saputo soffrire! Higuain fondamentale. Vi dico che fra due settimane...' : Intervistato nel post gara di Milan-Roma, Rino Gattuso ha speso delle belle parole per la prestazione dei rossoneri, elogiando la partita di Higuain e Biglia, nonchè i meriti di tutta la squadra Il ...

Gattuso soddisfatto del suo Milan : “abbiamo saputo soffrire! Higuain fondamentale. Vi dico che fra due settimane…” : Intervistato nel post gara di Milan-Roma, Rino Gattuso ha speso delle belle parole per la prestazione dei rossoneri, elogiando la partita di Higuain e Biglia, nonchè i meriti di tutta la squadra Il Milan batte 2-1 la Roma, con un gol al ’95 e trova i primi 3 punti della sua stagione. Vittoria convincente per i ragazzi di Gattuso, apparsi in netto miglioramento dopo la sconfitta subita in rimonta per 3-2 dal Napoli. Gattuso, ...

Milan - Cutrone : "Critiche ingiuste"/ Match winner con la Roma - Gattuso : "Lui e Higuain? C'è spazio per tutti" : Miln, Patrick Cutrone: "critiche ingiuste". Ultime notizie, il commento di Gennaro Gattuso sul Match winner con la Roma: "Lui con Higuain? spazio per tutti"(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 08:45:00 GMT)

Milan - Cutrone : "Critiche ingiuste - un onore giocare con Higuain" : È uno dei più forti al mondo, è un onore potermi allenare con lui e imparare da lui. Non ho mai voluto stare in panchina, soprattutto ora, però ho davanti a me un grandissimo attaccante e farò di ...

Milan - con ritmo e consapevolezza sei grande! Higuain decisivo anche senza gol : Roma trasformata e irriconoscibile : Il Milan trova la prima vittoria al Meazza e i primi 3 punti della sua stagione superando la Roma per 2-1: segnali incoraggianti sul piano del gioco, Higuain non segna ma fornisce l’assist del gol vittoria. Roma rivoluzionata da Di Francesco e irriconoscibile Prima partita in casa, prima vittoria davanti al pubblico festante del Meazza e primi 3 punti della stagione. Il Milan scaccia via i fantasmi di Napoli e supera 2-1 la Roma ...

Milan-Roma : anche Gordon Singer a San Siro : Gordon Singer sta assistendo a Milan-Roma in tribuna, al fianco del presidente rossonero Paolo Scaroni. È la prima volta che Gordon Singer che, con il padre Paul, gestisce il fondo Elliott, nuovo proprietario del club rossonero, segue allo stadio una partita del Milan da quando l’hedge-fund ha rilevato le quote da Li Yonghong nel luglio scorso. Un vero parterre de roi a San Siro: in tribuna sono presenti anche il ct della Nazionale, ...

LIVE Milan-Roma - cronaca e risultato in tempo reale 1-1 : squadre stanche : risultato LIVE Milan-Roma 1-1 79′ – Gol Roma1 Nzonzi firma il 2-1 per i giallorossi. Milan colpito ancora sugli sviluppi da corner. 78′ – Ultimo cambio per la squadra di Di Francesco: esce Karsdorp, entra Santon. Fischi dai tifosi del Milan per l’ex Inter. 77′ – Ammonito Cristante per un fallo su Kessié. 75′ – Finalmente un cambio anche per i rossoneri. Gattuso vede la sua squadra ferma sulle ...