Un violento temporale, misto a raffiche di vento che hanno divelto alcunie cartelloni stradali,si è abbattuto susorprendendo automobilisti in città e i bagnanti in spiaggia. La Polizia locale riferisce che non i sottovia non sono stati chiusi al traffico perché, seppur allagati, l'non aveva raggiunto livelli preoccupanti. La pioggia è scesa in modo copioso e, complice un vento forte, ha ribaltato numerosi cassonetti per il conferimento di abiti usati e danneggiato alcuni impianti semaforici.(Di domenica 2 settembre 2018)