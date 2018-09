Messina | alla maturità il voto è 99 La madre ricorre al Tar | Rovinato il futuro di

Avvelenati dieci cuccioli di cane a Messina : gli animalisti : 'Bocconi alla stricnina' : dieci cuccioli di cane Avvelenati a Furnari, in provincia di Messina. I volontari di un'associazione animalista hanno scoperto i dieci cagnolini randagi Avvelenati in una strada della contrada San ...

Quartieri Sicuri a Messina : l'Operazione - condotta dalla Polizia di Stato : Prosegue l'attività straordinaria messa in campo dai poliziotti delle Volanti, nell'Operazione Quartieri Sicuri, che da mesi garantisce maggiore sicurezza in Città. Ad essere interessata , negli ...

Migranti - cento sbarcati dalla nave Diciotti in partenza da Messina per Rocca di Papa : Altre 39 persone sono rimaste nell'hotspot sullo Stretto in attesa del trasferimento in Irlanda e Albania

Il titolare di una Associazione sportiva dilettantistica - è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Messina : Con la copertura di essere il titolare di un'Associazione sportiva dilettantistica, del centro cittadino, un quarantenne pregiudicato catanese, identificato in Giuseppe Bonifacio, servendosi della ...

Messina - rapina al Monte dei Paschi : presi i 3 malviventi/ Colpo alla filiale di Lipari - recuperato il bottino : Messina, rapina al Monte dei Paschi di Lipari: i tre malviventi presi dopo la tentata fuga e recuperato anche il bottino. L'assalto in banca e l'intervento dei carabinieri.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 15:47:00 GMT)

Messina - dà fuoco alla ex e al suo nuovo compagno : Arrestato dai carabinieri. La donna è in prognosi riservata, l'altra vittima ha ustioni sul 30 per cento del corpo

Il 15 agosto - giorno della 'Vara' - a Messina : il sindaco Cateno De Luca - parteciperà alla 'processione' : Il sindaco peloritano Cateno De Luca, seguirà la -processione- dell'Assunta, che si terrà il prossimo 15 agosto ed in merito a questo evento in una intervista di -Voce di Popolo- ha affermato : 'io ho ...

Messina : insulti e botte alla moglie per anni - arrestato : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – insulti, minacce di morte e violenze fisiche. L’ennesima storia di maltrattamenti tra le mura domestiche è stata scoperta a Messina dai carabinieri, che hanno fatto scattare le manette ai polsi di un cittadino straniero di 54 anni. I militari, intervenuti in un appartamento nella zona sud della città dopo una telefonata al 112 che segnalava urla e forti rumori provenienti da un’abitazione, ...

E' scattato il conto alla rovescia per l'AON Open Challenger - Memorial Giorgio Messina : GLI SPETTACOLI - Come ogni anno, sono in programma grandi appuntamenti nel corso della settimana del torneo con importanti artisti che andranno in scena nel centrale 'Beppe Croce' prima delle partite ...

Messina, estorce denaro alla famiglia per giocare alle slot machine: arrestato

Arrestati a Messina - dalla Polizia di Stato - due uomini : Un'assolata ed apparente tranquilla domenica mattina quella appena trascorsa per un'anziana donna uscita di casa alla buonora e aggredita di spalle da un giovane uomo che con un rapido movimento le ...

Mafia - arrestato Nicolò Clemente/ Ultime notizie : altro colpo alla rete del boss Matteo Messina Denaro : Mafia, arrestato Nicolò Clemente. altro colpo alla rete di Messina Denaro, l’ultimo padrino di Cosa Nostra. L'imprenditore è accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 10:16:00 GMT)

Il team Vitality alla traversata a nuoto dello Stretto di Messina : Dieci nuotatori tutti tesserati con il team Vitality allenati da Francesca Spadola parteciperanno alla traversata dello Stretto di Messina sabato