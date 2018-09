Meghan Markle ragazza dell' anno per Tatler | scalzata Kate Middleton

Meghan Markle batte Kate Middleton : è lei la ragazza dell’anno : Meghan Markle batte Kate Middleton, conquistando il titolo di ragazza dell’anno. La duchessa di Sussex ha ricevuto il prestigioso riconoscimento assegnato dalla rivista Tatler, battendo Kate Middleton. Secondo il magazine è lei la donna che tutte vorrebbero essere e il 2018 è senza dubbio il suo anno d’oro. In pochi mesi infatti Meghan Markle si è trasformata da semplice attrice di una serie tv a icona di stile. Lo scorso maggio la ...

Chiara Ferragni e Meghan Markle - due spose a confronto : Partiamo dalle affinità. Chiara Ferragni e Meghan Markle, la fashion blogger e l’ex attrice americana, hanno avuto due matrimoni da favola. In comune: i numerosi cambi d’abito, il velo chilometrico, i saluti dal balcone, un’attenzione mediatica altissima, la partecipazione di ospiti internazionali ai loro festeggiamenti nuziali. Ma più di tutto, le due giovani spose condividono il fatto di aver trovato il grande amore della ...

Chiara Ferragni e Meghan Markle - i beauty look da sposa a confronto : Partiamo dalle affinità. Chiara Ferragni e Meghan Markle, la fashion blogger e l’ex attrice americana, hanno avuto due matrimoni da favola. In comune: i numerosi cambi d’abito, il velo chilometrico, i saluti dal balcone, un’attenzione mediatica altissima, la partecipazione di ospiti internazionali ai loro festeggiamenti nuziali. Ma più di tutto, le due giovani spose condividono il fatto di aver trovato il grande amore della ...

Meghan Markle si è lasciata sfuggire il nomignolo con cui chiama il principe Harry nell’intimità : E ha reagito in modo adorabile The post Meghan Markle si è lasciata sfuggire il nomignolo con cui chiama il principe Harry nell’intimità appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle ha fatto un viaggio segreto in Canada per incontrare la sua BFF : Ti ricordi di Jessica Mulroney al Royal Wedding? The post Meghan Markle ha fatto un viaggio segreto in Canada per incontrare la sua BFF appeared first on News Mtv Italia.

Meghan MARKLE/ Video - il nomignolo di Harry rivelato in pubblico - imbarazzo per la Duchessa e... : Sappiamo bene che MEGHAN MARKLE e la Regina Elisabetta – per quanto possibile – hanno già instaurato un ottimo feeling in questi mesi; ecco cosa ne pensano l'una dell'altra.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 12:40:00 GMT)

Meghan Markle pronta ad affrontare la stessa prova di Lady Diana e Kate : Meghan Markle è pronta e presto dovrà superare la stessa importante prova di Lady Diana e Kate Middleton. I tabloid inglesi lo chiamano “il battesimo di fuoco” ed è il Royal Tour che, obbligatoriamente, devono affrontare tutti i nuovi membri della Royal Family. Si tratta di una prova fondamentale, il primo grande impegno ufficiale in cui non sono ammessi errori. Prima di lei è stato il turno di Lady Diana, fresca di nozze con Carlo, ...

Meghan Markle/ Ecco i suoi rapporti con la Regina Elisabetta : “la donna che ha portato la felicità al nipote!” : Sappiamo bene che Meghan Markle e la Regina Elisabetta – per quanto possibile – hanno già instaurato un ottimo feeling in questi mesi; Ecco cosa ne pensano l'una dell'altra.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 05:43:00 GMT)

Kate Middleton - l’eredità di Diana la rende più potente di Meghan Markle : Kate Middleton e Meghan Markle separate anche dall’eredità di Lady Diana. Quando la Principessa scomparve prematuramente il 31 agosto 1997 il suo ingente patrimonio fu spartito secondo regole precise. Ora che i suoi figli, William e Harry, sono entrambi sposati, anche le nuore possono beneficiare del prezioso lascito ma con delle differenze che ribadiscono la maggiore importanza a Corte di Kate rispetto a Meghan. Dunque, la Duchessa del ...

Meghan Markle - le foto che hanno preoccupato i sudditi : Meghan Markle troppo magra secondo sudditi e fan. Gli scatti della duchessa di Sussex a teatro con il Principe Harry hanno fatto il giro del mondo. L'ex attrice ha indossato una minigonna e in Rete gli utenti social hanno sollevato perplessità sulla sua forma fisica, eccessivamente magra.

Meghan Markle - fan preoccupati per le sue gambe troppo snelle : Meghan Markle riappare in pubblico e sui social si scatenano le teorie più varie. Tutto a causa di una minigonna indossata durante una serata benefica, a teatro accanto al Principe Harry . Era tanto ...

Meghan Markle e i figli della migliore amica : prove da mamma? : Gravidanza sì, gravidanza no. Da mesi ormai, nel Regno Unito, si rincorrono rumors che vorrebbero Meghan Markle in dolce attesa: voci di corridoio sempre smentite, ma che tornano sotto i riflettori ad ogni piè sospinto. Basta una foto sospetta o un semplice indizio: l’ultimo della lista arriva direttamente dal Canada, dove la duchessa del Sussex la scorsa settimana ha trascorso qualche giorno di relax in compagnia delle sue più care amiche, la ...