: #May, su Brexit nessun compromesso - CyberNewsH24 : #May, su Brexit nessun compromesso - TelevideoRai101 : May, su Brexit nessun compromesso - TuttoQuaNews : RT @Linkiesta: Come si fa una Brexit? Il videogioco che ti mette nei panni di Theresa May e ti fa uscire (forse) dall’Europa -

La premier britannica Theresa May ha promesso che manterrà il suo progetto per i futuri legami con la Ue senza cedere a compromessi. Al The Sunday Telegraph May ha detto: "Non accetterò compromessi che non siano nel nostro interesse nazionale sulle proposte di Chequers",il documento redatto a luglio nella residenza di campagna dei premier britannici, che prevede che Londra lasci il mercato unico ma resti in una zona di libero scambio per beni e prodotti agroalimentari, attraverso un accordo doganali.(Di domenica 2 settembre 2018)