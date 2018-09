Maurizio Arrivabene | GP Italia Monza 2018 | “Non prendiamo piloti che sono dei maggiordomi”

oasport

: Maurizio Arrivabene :’This 1’s for YOU! Questa è per VOI!’ #ItalianGP #Quali #Tifosi - ScuderiaFerrari : Maurizio Arrivabene :’This 1’s for YOU! Questa è per VOI!’ #ItalianGP #Quali #Tifosi - bestraider : RT @OA_Sport: #F1 #ItalianGP Arrivabene non ci sta e risponde per le rime a chi invoca i giochi di squadra dopo quanto fatto dalla Mercedes… - poe96415533 : RT @OA_Sport: #F1 #ItalianGP Arrivabene non ci sta e risponde per le rime a chi invoca i giochi di squadra dopo quanto fatto dalla Mercedes… -

(Di domenica 2 settembre 2018) Una sconfitta pesante quella della Ferrari nel GP d’, sede del quattordicesimo round del Mondialedi Formula Uno. La Rossa, dopo aver monopolizzato la prima fila, si sarebbe aspettata ben altro esito al termine della gara: il trionfo di Lewis Hamilton ed il terzo posto di Valtteri Bottas noncerto mitigati dal secondo posto di un coraggioso e determinato Kimi Raikkonen, piegato da un problema ad una gomma, soprattutto per la quarta piazza di Sebastian Vettel, venuto a contatto con Lewis nella seconda variante del circuito brianzolo e finito in testacoda. Frecce d’Argento che hanno giocato benissimo le proprie carte, sacrificando la pedina “Bottas” per bloccare il connazionale sulla SF71H, far avvicinare il compagno di squadra e contribuire in qualche modo al logorio delle coperture di Kimi. Una scelta, sportivamente parlando, non ...