Mastercard e Google e il loro accordo segreto sulla condivisione dei dati

Cosa ha scoperto Google grazie all'accordo segreto con Mastercard : grazie a un accordo segreto con Mastercard, nell’ultimo anno Google ha potuto scoprire se i suoi utenti sono andati a comprare in negozi fisici i prodotti visti in rete. Questa la scoperta fatta da Bloomberg, che ha rivelato dell’acquisto da parte del motore di ricerca - che in realtà è il più grande venditore di pubblicità al mondo - di una quantità di informazioni che riguardano in particolare i cittadini americani che possiedono una carta di ...

Mastercard rivela a Google i dati delle nostre transazioni : Google , nel 2017, ha avuto accesso alle transazioni dei clienti sia con carte di credito , sia con quelle di debito. Più nello specifico sono state tenute d' occhio le carte di Mastercard negli Stati ...

Google - la scoperta di Bloomberg sull'accordo con Mastercard : cosa sapeva dei nostri soldi : Un patto segreto tra Google e Mastercard per tracciare le vendite al dettaglio dei clienti. Secondo Bloomberg il colosso del web e quello delle carte di credito avrebbero concluso un accordo segreto che avrebbe permesso alla società di Mountain View e ai suoi inserzionisti di tracciare le vendite al

Google - intesa segreta con Mastercard Usa su acquisti nei negozi : NEW YORK - Gli inserzionisti online vogliono sapere se i soldi che spendono per pubblicizzare i loro prodotti si traducono in veri acquisti da parte del pubblico o rimangono lettera morta. E Google ha ...

Accordo segreto tra Google e Mastercard per scambiarsi dati personali : Una notizia shock proviene dalla piattaforma giornalistica online Bloomberg, operativa negli Stati Uniti. La soffiata riguarda un'intesa segreta che sarebbe stata stipulata tra Google e Mastercard al fine di "scambiarsi clienti" e dati personali dei consumatori. Nello specifico l'Accordo sarebbe nato proprio per tracciare le vendite al dettaglio (offline) di oltre due miliardi di consumatori Usa. Le due società avrebbero dunque non soltanto ...

Google ha acquistato dati Mastercard per collegare gli annunci online con acquisti offline : Secondo un rapporto di Bloomberg pubblicato oggi, Google ha riferito di aver monitorato i titolari di carta Mastercard negli Stati Uniti per verificare se le tue abitudini di acquisto offline nell'ultimo anno sono state influenzate dagli annunci online, in virtù di un accordo segreto tra le due società che è stato negoziato dopo quattro anni di trattative. L'articolo Google ha acquistato dati Mastercard per collegare gli annunci online con ...

GOOGLE E Mastercard - “ACCORDO SEGRETO PER TRACCIARE CLIENTI”/ Ultime notizie : nuovo Cambridge Analytica? : GOOGLE MASTERCARD, patto SEGRETO per TRACCIARE acquisti offline. Ultime notizie: la grave accusa della società di analisi finanziaria Bloomberg, che punta il dito contro Big-G(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:03:00 GMT)

Google-Mastercard - accordo segreto per tracciare gli acquisti online : Teleborsa, - Un nuovo scandalo coinvolge la big del web Google , accusata di aver violato la privacy dei suoi utenti, siglando un "accordo segreto" con Mastercard . A lanciare l'accusa è Bloomberg , ...

Google-Mastercard - accordo segreto per tracciare gli acquisti online : Un nuovo scandalo coinvolge la big del web Google , accusata di aver violato la privacy dei suoi utenti, siglando un "accordo segreto" con Mastercard . A lanciare l'accusa è Bloomberg , che rivela ...

Google Mastercard - patto segreto per tracciare acquisti offline?/ Ultime notizie : Big G vuole sfidare Amazon : Google Mastercard, patto segreto per tracciare acquisti offline. Ultime notizie: la grave accusa della società di analisi finanziaria Bloomberg, che punta il dito contro Big-G(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 15:21:00 GMT)

Google-Mastercard - intesa segreta sui dati degli utenti : tracciati anche gli acquisti nei negozi : Dopo lo scandalo sui dati personali, Cambridge Analytica-Facebook, ne spunta un altro. Google e Mastercard avrebbero siglato un'intesa segreta violando la privacy degli utenti. Un accordo che avrebbe ...

Cosa ha scoperto Google grazie all'accordo segreto con Mastercard : grazie a un accordo segreto con Mastercard, nell'ultimo anno Google ha potuto scoprire se i suoi utenti sono andati a comprare in negozi fisici i prodotti visti in rete. Questa la scoperta fatta da ...

Cosa ha scoperto Google grazie all'accordo segreto con Mastercard : grazie a un accordo segreto con Mastercard, nell’ultimo anno Google ha potuto scoprire se i suoi utenti sono andati a comprare in negozi fisici i prodotti visti in rete. Questa la scoperta fatta da Bloomberg, che ha rivelato dell’acquisto da parte del motore di ricerca - che in realtà è il più grande venditore di pubblicità al mondo - di una quantità di informazioni che riguardano in particolare i ...

Bloomberg : "Accordo Google-Mastercard per tracciare i clienti". Ma Big G smentisce : Secondo il giornale americano i due colossi avrebbe stretto un'intesa segreta sulle vendite al dettaglio di oltre 2 miliardi di persone negli Usa. Mastercard: non forniamo dati personali e transazioni