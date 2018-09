Mass Effect Andromeda - Reloaded

Bioware ha ben chiaro che i fan vogliono nuovi Mass Effect e Dragon Age : Pur essendo tutti i riflettori puntati su Anthem, i fan di Bioware chiedono a gran voce novità sui prossimi Dragon Age e Mass Effect.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la stessa Bioware (nella figura di Casey Hudson) ha pubblicato un post sul suo blog per rassicurare i fan:"Bioware ha tutto l'interesse di lavorare su nuovi Dragon Age e Mass Effect, state tranquilli quando vi diciamo di avere dei team nascosti che stanno lavorando su ...

Ricordate le aspre critiche per la mancanza del doppiaggio in italiano in Mass Effect Andromeda? Anthem sarà completamente doppiato : Dopo alcuni nuovi dettagli sulla demo dell'E3 2018 e la mappa di gioco, torniamo a parlare di Anthem per proporvi diverse nuove informazioni svelate dal producer, Mark Darrah, attraverso il proprio profilo Twitter. Ciò che salta immediatamente all'occhio è un netto cambio di rotta che farà piacere a molti giocatori del nostro Paese: non ci saranno solo i sottotitoli in italiano ma anche il doppiaggio.Come probabilmente ricorderete la decisione ...

BioWare ammette che Mass Effect Andromeda è stato "un gioco profondamente afflitto da difetti" : Il produttore esecutivo Mark Darrah ha fornito alcune interessanti dichiarazioni su Twitter su quanto è accaduto con Mass Effect Andromeda, ammettendo che si trattava di un gioco imperfetto, ma che, come già detto, è stato danneggiato dall'affollata finestra di lancio di marzo 2017, periodo veramente caldo con le uscite di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nier Automata, Nioh e Horizon: Zero Dawn.Tuttavia, Mark Darrah non vuole ...

Non solo Anthem - Dragon Age e Mass Effect : BioWare vorrebbe creare giochi più piccoli e sperimentali : Il prossimo grande progetto di BioWare è, come tutti sappiamo, Anthem ma la compagnia non vuole adagiarsi sugli allori. Sappiamo che un nuovo Dragon Age dovrebbe essere in sviluppo e poi c'è sempre un Mass Effect che nonostante Andromeda difficilmente verrà abbandonato per sempre. I vertici della software house vorrebbero però anche seguire strade diverse.Lo hanno confermato il general manager Casey Hudson e l'executive producer di Anthem, Mark ...