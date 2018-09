Mario + Rabbids | Kingdom Battle | oltre due milioni di copie piazzate

Mario + Rabbids : Kingdom Battle riceve il DLC Donkey Kong Adventure : Donkey Kong è arrivato in Mario + Rabbids: Kingdom Battle, grazie alla pubblicazione del nuovo DLC. Donkey Kong Adventure è ora disponibile per gli utenti Nintendo Switch e presenta una storia completamente nuova e aree incentrate principalmente su Donkey Kong.Come riporta Gamingbolt, il DLC promette 10 ore di nuovo gameplay, Donkey Kong Adventure aggiunge nuovi nemici e meccaniche di gioco per mescolare ulteriormente l'azione. Donkey Kong potrà ...