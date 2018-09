Manovra | Di Maio | reddito cittadinanza parte nel 2019

REDDITO DI CITTADINANZA - DI MAIO : “PARTE NEL 2019”/ Ultime notizie Manovra : “misura per 5 milioni di italiani” : Manovra Economia, Di MAIO: "REDDITO di CITTADINANZA nel 2019 per 5 milioni di poveri". Ultime notizie, "non daremo soldi per stare sul divano, lotta ai furbetti"(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 15:03:00 GMT)

Di Maio sulla Manovra : “reddito di cittadinanza nel 2019”/ Ultime notizie : “non soldi per stare sul divano” : Manovra Economia, Di Maio: "reddito di cittadinanza nel 2019 per 5 milioni di poveri". Ultime notizie, "non daremo soldi per stare sul divano, lotta ai furbetti"(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 14:00:00 GMT)

Manovra - pressing di Di Maio per il reddito di cittadinanza : Lugi Di Maio in pressing per il reddito di cittadinanza. Mentre il ministro Tria è impegnato per far quadrare i conti in vista del varo della Manovra entro fine anno, il vicepremier, secondo quanto ...

Manovra - Di Maio va all'attacco : "Flat tax? Prima reddito minimo" : Lugi Di Maio in pressing per il reddito di cittadinanza. Mentre il ministro Tria è impegnato per far quadrare i conti in vista del varo della Manovra entro fine anno, il vicepremier, secondo quanto ...

Manovra - Di Maio va all'attacco : "Flat tax? Prima reddito minimo" : Lugi Di Maio in pressing per il reddito di cittadinanza. Mentre il ministro Tria è impegnato per far quadrare i conti in vista del varo della Manovra entro fine anno, il vicepremier, secondo quanto riporta Repubblica, sarebbe sul piede di guerra per ottenere la precedenza sul reddito minimo rispetto alla flat tax. A quanto pare il ministro dello Sviluppo Economico avrebbe chiesto già ai tecnici di via XX Settembre di mettersi al lavoro per ...

Manovra economica. L’Europa a Salvini e Di Maio : “L’Italia non può lamentarsi” : Un avviso a grillini e leghisti da parte dell’Unione Europea: Roma non può venire meno agli impegni presi in materia

Di Maio : “Attacco speculativo? Per motivi politici. Su dati economici siamo tranquilli - con la Manovra via alle riforme” : “Se dovesse esserci un attacco speculativo sarà per ragioni politiche perché sulle ragioni economiche del nostro Paese non solo siamo molto tranquilli ma da settembre presenteremo un piano delle riforme, che va dalla sburocratizzazione agli investimenti alla riforma fiscale, al reddito di cittadinanza, che è la nostra road map per far crescere l’economia. Saranno le riforme con cui accompagneremo la legge di bilancio”. Lo afferma il ...

Tria frena Di Maio : “tetto 3% criticato ma non lo superiamo”/ Mef ‘gela’ su Reddito di cittadinanza e Manovra : Luigi Di Maio a tutto campo: "Reddito di cittadinanza a tutti nel 2019, come la flat tax". Vicepremier M5s sfida l'Ue, "pronti a violare tetto 3% deficit": ma Tria frena tutto(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 16:20:00 GMT)

Di Maio : “reddito di cittadinanza a tutti nel 2019”/ Vicepremier M5s sfida Ue : “Manovra - sforeremo tetto 3%” : Luigi Di Maio a tutto campo: "reddito di cittadinanza a tutti nel 2019, come la flat tax". Vicepremier M5s sfida l'Ue, "pronti a violare tetto 3% deficit": il punto su Autostrade e migranti(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 10:58:00 GMT)

Manovra - Mef ipotizza superamento 80 euro. Di Maio : il bonus resta | : L'esecutivo sta studiando le soluzioni per avviare le misure simbolo dell'esecutivo come la "quota 100" sulle pensioni, la flat tax e il reddito di cittadinanza. Ma Tria precisa: le coperture vanno ...

Di Maio : in Manovra reddito - flat tax e Fornero rispettando vincoli - Caso Ilva - 'pronto un piano B' : Con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, poi, "c'è perfetta sintonia", ha sottolineato il vicepremier. "Pareggio bilancio in Costituzione va superato" - Di Maio ha affermato poi che l'Italia sia ...

Di Maio : in Manovra reddito - flat tax e Fornero rispettando vincoli : Con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, poi, "c'è perfetta sintonia", ha sottolineato il vicepremier.

Manovra - Salvini - Di Maio e la maledizione degli 80 euro : Sarà pure il governo del cambiamento, ma è anche il governo del paradosso. E così, al grido giallo-verde del cambiamo tutto, del dimenticare Renzi e dello smontare il renzismo si accompagna la postilla di Salvini e di Di Maio: però gli 80 euro non si toccano. E non si toccano perché "non vogliamo mettere le mani nelle tasche degli italiani". Formula che tra l'altro inventò Silvio Berlusconi, un altro ...

Manovra : soprattutto tagli spesa. Salvini e Di Maio : no aumento iva - no stop a 80 euro : Il bonus da 80 euro voluto da Renzi non sarà tolto e no ad aumenti dell'iva, ma tagli agli sprechi. Così dai due vicepremier Salvini e Di Maio. Obiettivo: ottenere flessibilità dall'Ue per flat tax e ...