Maltempo Venezia | allerta meteo fino a domani

Maltempo - mostra di Venezia : interrotta la proiezione del film di Lady Gaga - poi ripresa : Il violento temporale che si è abbattuto in serata sul Lido di Venezia ha causato problemi elettrici anche nella sala grande del Palazzo del Cinema, provocando un’interruzione della proiezione ufficiale di ‘A star is born’, il film di e con Bradley Cooper, interpretato insieme a Lady Gaga . proiezione che si svolgeva alla presenza dei due protagonisti. Il blackout è durato un quarto d’ora e la proiezione è poi ripresa ...

Allerta Meteo Estofex - attenzione al Maltempo che si abbatte sul Nord Italia : l’area tra Rimini - Parma e Venezia a rischio grandine - nubifragi e tornado [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 (ora Italiana) di domani, sabato 1 settembre, per parti del Nord Italia e della Croazia Nordoccidentale principalmente per isolata grandine di grandi dimensioni, nubifragi e per la minaccia di tornado. Una depressione sull’Europa centro-settentrionale si amplifica e si indebolisce. Questo cambiamento strutturale è dovuto ad un’onda ...