Maltempo | oltre mezzo miliardo i danni subiti dall’agricoltura

meteoweb.eu

: #25ago, dalla sera di ieri sono stati svolti oltre 35 interventi dai #vigilidelfuoco per il #maltempo che ha colpit… - emergenzavvf : #25ago, dalla sera di ieri sono stati svolti oltre 35 interventi dai #vigilidelfuoco per il #maltempo che ha colpit… - emergenzavvf : #Maltempo #Treviso #26ago 16:00, dalla scorsa notte i #vigilidelfuoco sono stati impegnati nei comuni di #Sarmede,… - fraccarosindaco : #SagraChiarini Alla sagra dei Chiarini, l'ultima dell'anno, per ringraziare gli oltre 100 volontari della parrocch… -

(Di domenica 2 settembre 2018) Superano ormai ildall’agricoltura a causa delche ha colpito le campagne dall’inizio dell’anno: lo rileva Coldiretti in riferimento alla perturbazione che ha investito il centro /nord con aziende sott’acqua e coltivazioni distrutte. Il– sottolinea la Coldiretti – si e’ abbattuto in una fase stagionale particolarmente delicata con le verdure in campo, i frutteti in raccolta e l’uva pronta per la vendemmia. Se la grandine e’ l’evento piu’ drammatico per iirreversibili che provoca a frutta e grappoli a preoccupare – continua la Coldiretti – e’ anche l’eccesso di acqua che rischia di far scoppiare gli acini. Gli agricoltori – spiega la Coldiretti – sono al lavoro per verificare la situazione delle coltivazioni e per mettere a punto i ...